Obama: ABD ve Avrupa değişimin en büyük itici gücü

T24 - Barack Obama, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretin ikinci gününde, 1000 yıllık tarihi Westminster Hall Salonu'nda milletvekillerine ve lordlara hitap eden ilk Amerikan başkanı oldu.



Obama konuşmasında ABD-İngiltere ittifakını övdü. Obama, ayakta alkışlanarak başladığı İngiltere Parlamentosu'ndaki konuşmasında, dış politikadan ekonomik kalkınmaya ve uluslararası güvenliğe birçok konuya değindi.



Obama, küresel düzeyde yeni süpergüçlerin yükselişine karşın, ülkesi ve Avrupa için devrin liderlik vakti olduğunu söyledi.



ABD Başkanı, ülkesinin ve Avrupalı müttefiklerinin bu yüzyılda da "vazgeçilmez" olacaklarını belirtti.

Obama konuşmasında, ABD ve Avrupa'nın dünyada hala değişim için en büyük itici güç olduklarını vurguladı.



Barack Obama, ülkesi ile İngiltere arasındaki ilişkiyi de övdü, bu ilişkinin "dünyanın gelmiş geçmiş en eski ve güçlü ittifaklarından biri" olduğunu söyledi.



Obama, aralarında eski İngiliz başbakanlarla bakanlara hitabında, hoşgörü ve kendi kaderimni tayin hakkı gibi değerler için en çok mücadele etme niyetindeki iki ülkenin de, ABD ve İngiltere olduğunu belirtti.



Baarck Obama bununla birlikte Batı'nın Orta Doğu'da iki yüzlülük ile suçlandığını kabul etti, şüphelerin giderilmesi için birlikte çalışma gereğine atıf yaptı.



ABD Başkanı, "Batı'nın, vatandaşları özgürken toplumun daha başarılı olacağını göstermesi gerek." dedi.



Barack Obama konuşmasında ayrıca dünyanın önündeki sorunlardan da söz etti.



Obama bunlar arasında terör örgütlerinin imhası ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile iklim değişikliğiyle, açlıkla ve hastalıkarla mücadeleyi saydı.





'İsrail ve Filistinliler yürek sızlatan tavizler vermeli'



Öte yandan ABD Başkanı, Westminster Hall Salonu'ndaki konuşması öncesi İngiltere Başbakanı David Cameron'la görüştü.





İki lider görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Barack Obama, İsrail ve Filistinliler arasında bir barış anlaşmasına varılacağından emin olduğunu söyledi. Ancak Obama bunun için iki tarafın da, yürek sızlatan tavizler vermesi gerektiğini belirtti.



Obama, Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'de tanınma arayışında olmaya yönelik planlarının da hata olduğunu vurguladı.



ABD Başkanı, "Birleşmiş Milletler'in birçok konuda katkısı olabilir. Ancak Birleşmiş Milletler'in yapamayacağı bir şey varsa, o da bir Filistin devleti kurulmasını sağlamaktır. Birleşmiş Milletler çok önemli bir çok işi başarıyla yerine getirebilir ancak bir Filistin devleti hakkında hüküm veremeyecektir." dedi.



İngiltere Başbakanı David Cameron da, uluslararası toplumun, Orta Doğu'da demokrasi yanlısı hareketleri desteklemesi gerektiğini söyledi.







