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Dünya

Obama, ABD tarihinde ilk kez Müslüman bir hâkimi Federal Mahkeme'ye aday gösterdi

Abid R. Kureyşi, Seneto'daki Cumhuriyetçiler'in engellemesine takılmaması halinde ABD'nin ilk Müslüman Federal Mahkeme yargıcı olacak

07 Eylül 2016 20:32

ABD Başkanı Barack Obama, ülke tarihinde ilk kez bir Müslüman hâkimi Amerikan Federal Bölge Mahkemesi hâkimliğine aday gösterdi. Washington D.C.’de avukatlık yapan Abid R. Kureyşi, seçilmesi halinde Columbia Bölge Mahkemesi’nde görev yapacak.

“Bay Kureyşi’yi ABD Federal Savcısı olarak aday göstermekten memnunum” diyen Obama, “Amerikan halkına dürüstlükle hizmet edeceğinden ve adalete sarsılmaz bir şekilde bağlı kalacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Kureyşi, kamu hizmeti alanındaki organizasyonları, aldığı pro-bono davaları  ve sivil özgürlükler alanındaki çalışmaları ile biliniyor. Ancak Kureyşi’nin Federal Mahkeme’de bir koltuk sahibi olması Senato’da bulunan Cumhuriyetçiler’in başkanlığının bitmesine dört ay kalan Obama’nın yargıya yönelik seçimlerini engellemeye çalışması nedeniyle gerçekleşmeyebilir.

 

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