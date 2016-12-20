"Obama, 'ABD seçimlerine müdahale silahlı çatışmaya sebep olur' diye Putin'i uyardı"

NBC televizyonunun ismini vermediği üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesindeki seçimlere herhangi bir biçimde müdahale edilmesinin 'silahlı çatışmaya' sebep olabileceği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyardığı öne sürüldü.

Rus haber kanalı Sputnik'in NBC'den aktardığına göre, Obama 8 Kasım'daki seçimler öncesinde ABD ve Rusya liderlerinin doğrudan iletişim kurması için oluşturulan 'kırmızı telefonu' ilk kez kullanmak gibi "dramatik bir adım" attı.

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ın zafer konuşması şöyleydi:

'Kırmızı hat' üzerinden 31 Ekim'de Putin'i arayan Obama, savaşa ilişkin uluslararası hukukun siber alanı da kapsadığını ve Rusya'nın da bu kurallar üzerinden sorumlu tutulacağını söyledi.

Obama, "silahlı çatışma" dedi

Obama bu telefon görüşmesinde 'silahlı çatışma' kelimelerini de kullandı.

NBC'nin aktardığına göre, Soğuk Savaş dönemine ait bir iletişim sistemi olan 'kırmızı telefon' 11 Eylül saldırısı gibi olağanüstü durumlarda kullanılıyor.

Obama yönetimi daha önce Kremlin'le hat üzerinden iletişim kurmadı

Obama yönetimiyse daha önce Kremlin ile bu hat üzerinden iletişim kurmamıştı. CIA'in de aralarında olduğu istihbarat örgütlerinin Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda "oldukça emin" olduklarını aktardığı bir dönemde Obama da "siber saldırıların Rus hükümetinin en üst kademelerinde hazırlandığını" savunmuştu. Rus yetkililer, Moskova'nın, ABD'de emlak milyarderi Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlere müdahale ettiği biçimindeki iddiaları pek çok kez reddetmişti.