T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan’ın ardından Asya ziyaretinin ikinci ayağı olan Endonezya’da binlerce kişiye bir konuşma yaptı.

Obama, Endonezya’nın politik ve dini çeşitliliğe gösterdiği hoşgörüyü ve ülkenin diktatörlükten İslami dünyaya örnek olan bir demokrasiye yaptığı geçişi övdü.

Endonezya Üniversitesi’nde 6 bin 500 kişilik bir kalabalığa karşı konuşan Obama, “Bizler iki farklı yoldan ilerlemiş ülkeleriz. Yine de ülkelerimiz farklı inanışlar altında bir araya gelen yüz milyonlarca insanı tek bir bayrak altında barınabileceğini gösteriyor” dedi.

Obama’nın konuşması, geçtiğimiz yıl ABD ve İslam arasında “yeni bir başlangıç” ilanı özelliği taşıyan Kahire’deki konuşmasına benzetildi. Obama, konuşmasını dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip olan ülkesinde yapmayı tercih etti. Kahire’de yaptığı konuşmaya değinen Obama, “O zaman dediğimi şimdi tekrarlıyorum, tek bir konuşma yıllardan beri süren güvensizliği kökünden söküp atamaz” dedi.

Obama, “ABD İslam ile savaşta değil ve hiçbir zaman da olmayacak. Tersine, hepimiz bir dinin liderleri olduğunu iddia eden, ancak şüphesiz İslam gibi büyük bir dünya dininin lideri olmayan El Kaide ve destekçilerini yenmeliyiz” ifadesini kullandı.

Ancak Kahire konuşmasından bu yana Obama’nın birçok ülkeyle olan ilişkilerinde gelişme yaşanmadı. Diğer yandan, Paw Araştırma Merkezi’nin yaptığı ankete göre her beş ABD’liden biri Obama’nın Müslüman olduğunu düşünüyor.