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Dünya

Obama: 7 ay sonra Linkedln hesabı açacağım ve iş arayacağım

ABD Başkanı Obama, yatırımcılara seslendiği konuşmayı "iyi bir işportacının konuşmasına" benzediğini söyledi

21 Haziran 2016 01:01

Gelecek yılın başında koltuğunu devredecek ABD Başkanı Barack Obama, "Yaklaşık yedi ay sonra iş arıyor olacağım ve bundan dolayı mutluyum. LinkedIn hesabı açacağım ve karşıma neler çıkacağına bakacağım." dedi.

Obama, ABD'deki yatırım olanaklarının tanıtılması amacıyla başkent Washington'da düzenlenen SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde yatırımcılara hitap etti.

haberler.com'un haberine göre; konuşmasında ABD'nin yatırım için dünyadaki en güvenli ve güçlü ülke olduğunu savunan Obama, ülkede istihdamın 75 aydır artarak rekor kırdığını, Trans-Pasifik Ortaklığı gibi büyük ticaret anlaşmalarının yakında devreye gireceğini ve lise mezuniyet oranının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Bu mesajlarını "iyi bir işportacının konuşmasına" benzeten Obama, esprili sözlerine şöyle devam etti:  "Amerika'nın satış elamanı olmaktan çekinmem. Ben de yaklaşık yedi ay sonra iş arıyor olacağım ve bundan dolayı mutluyum. LinkedIn hesabı açacağım ve karşıma neler çıkacağına bakacağım." 

 

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