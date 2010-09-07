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Ekonomi

Obama 50 milyar dolarlık alt yapı yatırımı yapacak

ABD Başkanı Barack Obama, altyapı harcamalarına aktarılmak üzere altı yıllık bir plan dahilinde elli milyar dolarlık kaynak ayrılacağını açıkladı.

07 Eylül 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama, altyapı harcamalarına aktarılmak üzere altı yıllık bir plan dahilinde elli milyar dolarlık kaynak ayrılacağını açıkladı.


Milwaukee'de işçilerden oluşan bir kalabalığa seslenen Obama, bu kaynakla on binlerce kilometrelik otoyol yapılacağını, tren yollarının geliştirileceğin, havaalanları ve hava trafiğini kontrol sistemlerinin güncelleneceğini söyledi.


BBC'de yer alan habere göre, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan son istihdam rakamları, işsizlik oranının yüzde 9,5'ten, 9,6'ya yükseldiğini ortaya koymuştu.


ABD'nin bir zamanlar dünyanın en iyi alt yapısına sahip olduğunu söyleyen Obama, ülkesinin tekrar benzer bir duruma geleceğine inandığını da belirtti.


Yatırım paketi, işsizlik oranları dünyanın geri kalanından daha hızlı artan ABD'de yeni istihdam yaratılmasını hedefleyen girişimlerden bir başkası olmanın yanı sıra, Obama'nın Demokrat Partisi'nin Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerindeki muhtemel oy kaybını sınırlamayı da amaçlıyor.


Muhalefetteki Cumhuriyetçiler, verimli olmadığını savundukları planı eleştirip, mevcut durumda zaten yüksek olduğunu söyledikleri federal hükümet harcamalarını daha da artıracağını söylüyorlar.


Obama ise, Cumhuriyetçilerin orta sınıfı güçlendirmeyi ve ülke ekonomisini yeniden inşa etmeyi amaçlayan her adımlarına karşı çıktıklarını savunuyor.

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