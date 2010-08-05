-OBAMA 49. YAŞINA YALNIZ GİRDİ WASHİNGTON (A.A) - 04.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, eşi ve çocukları olmadan 49. yaşını kutladı. Arkadaşlarıyla bu gece doğum gününü kutlamak için Chicago'ya giden Obama, bir yıl daha geçerken saçının daha da beyazladığını, metabolizmasının daha yavaşladığını söyledi. Gün içinde sendika liderleriyle bir araya gelen Barack Obama, esprili bir dille doğum günü pastası olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, ''Gizli Servis ile görüşmek zorunda kalacağım. Muhtemelen şimdi pastayı onlar yiyordur'' diye konuştu. Obama'nın geceyi Chicago'nun Hyde Park semtindeki evinde geçireceği kaydedildi. Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, küçük kızları Sasha ile İspanya'da, 12 yaşındaki büyük kızları Malia da yaz kampında bulunuyor.