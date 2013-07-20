Obama: 35 yıl önce olsaydı Treyvon Martin ben olabilirdim

ABD Başkanı Barack Obama, siyahi genç Trayvon Martin'i öldüren beyaz-Hispanik George Zimmerman'ın Florida mahkemesince suçsuz bulunmasından sonra kameraların önündeki ilk kez açıklama yaparak, "35 yıl önce olsaydı Trayvon Martin ben olabilirdim" dedi. Obama, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney'nin günlük basın brifinginin hemen öncesinde bir sürpriz yaparak gazetecilerin karşısına çıktı.

Zimmerman davası kararı ve sonrasındaki gelişmelerle özellikle de siyahi Amerikalıların hisleriyle ilgili bir açıklama yapan Obama, öncelikle kendisi ve eşi Michelle Obama'nın, Trayvon Martin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve Martin'in ailesinin, içinde bulundukları duruma rağmen mahkeme kararından sonra fevkalade bir olgunluk göstermesini övdü.

Konuyla ilgili hukuki tartışmaları, yargı uzmanları ve ilgili yetkililere bırakmak istediğini ifade eden Obama, mahkemenin profesyonel bir şekilde yürütüldüğünü ve jürinin kararını verdiğini, sistemin bu şekilde işlediğini söyledi.

Obama, bugün daha ziyade genel durum hakkında, insanların bu karara nasıl karşılık verdiği ve neler hissettiğine dair konuşmak istediğini belirterek, "Biliyorsunuz Trayvon Martin ilk vurulduğunda, 'o benim oğlum da olabilirdi' demiştim. Bu, 35 yıl önce olsaydı Trayvon Martin ben olabilirdim demenin başka bir şekli" ifadesini kullandı.

Afrikalı-Amerikan toplumunun, yaşananlara dair büyük bir acı hissettiğini vurgulayan Obama, siyahilerin bu konuya, bir dizi deneyimler ve ortadan gitmeyen bir tarih üzerinden baktığını söyledi.

Obama, "Bu ülkede, bir mağazada alışveriş yaparken takip edilme deneyimini yaşamayan çok az siyahi vardır. Buna ben de dahilim. Yoldan karşıya geçerken, arabaların kapılarının kilitlenmesi sesini duyma deneyimini yaşamayan çok az siyahi vardır. En azından senatör olmadan önce bu benim de başıma geldi. Bir asansöre bindikten sonra içerideki bir kadının çantasını endişeyle sıkıca kavradığı ve asansörden çıkana kadar da nefesini tuttuğuna şahit olmayan çok az siyahi vardır. Bunlar sıkça oluyor" dedi.

Başkan Obama, "Abartmak istemiyorum ama bu tip deneyimler, siyahilerin Florida'da bir gece neler olduğunu nasıl yorumladığına dair bilgi veriyor. Ve bu kaçınılmaz biçimde, insanların katlanmak zorunda kaldıkları bu deneyimleri akıllarına getiriyor" dedi.

Siyahilerin, ülkedeki ceza kanunlarının uygulanmasında ırksal ayrımcılıkların yaşandığı bir geçmişin de bilincinde olduğuna değinen Obama, "Bu, insanların davayı nasıl yorumladığı üzerinde bir etki yapıyor" ifadesini kullandı.