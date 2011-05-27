-OBAMA: "YEMEN'DEKİ GELİŞMELERDEN ENDİŞELİYİZ" WASHINGTON (A.A) - 26.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Yemen'deki gelişmelerden dolayı gitgide daha fazla endişelendiğini söyledi. Yemen'deki olayların, ABD'yi giderek daha çok endişelendirdiğini ve Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarı terk etmeyi reddettiğini dile getiren Obama, "Başkan Salih'i sözünde durmasını ve iktidarı hemen devretmesini istiyoruz" diye konuşutu. ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yardımıyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından oluşturulan bir plan, Salih'in kendisi ve yakınları için dokunulmazlık verilmesi karşılığında, bir ay içinde iktidarı muhalefetin kuracağı bir uzlaşma hükümetine devretmesini ve 60 gün içerisinde Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngörüyor. Obama ayrıca, Yemen'deki şiddet olaylarının doğurduğu anarşinin, El Kaide terör örgütüne yarayabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Yemen'de son 3 günde meydana gelen çatışmalarda, 68 kişinin öldüğü belirtiliyor.