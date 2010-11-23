-OBAMA "TERÖRSÜZ LÜBNAN" İSTİYOR WASHINGTON (A.A) - 23.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Lübnan bağımsızlık günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Lübnan'ın "terörsüz, içişlerine karışılmayan" bir ülke haline gelmesini istediğini vurguladı. Obama yayımladığı yazılı mesajında, "Lübnan'ı desteklemek, onu terörsüz, çatışmasız ve içişlerine başka ülkelerin müdahale etmediği örnek bir ülke haline getirmek için elimden gelen her türlü çabayı sarfedeceğim" ifadesini kullandı. Barack Obama mesajında, "Lübnan barış ve refahı hak ediyor, başka türlü düşünenler Lübnan'ın dostu değil", diye belirtti. ABD Başkanı ayrıca, Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri suikastını soruşturmak için kurulan ve kendi deyimiyle, "Lübnan'da cezasız kalan siyasi cinayetler dönemine son verecek olan" Lübnan için Özel Mahkemeyi desteklediğini de sözlerine ekledi. Kanada'nın CBC televizyon kanalı yayımladığı bir haber programda, Hariri suikastını soruşturan Özel Mahkeme'den elde edilen belgeler ve Mahkeme üyeleriyle yapılan mülakatlar ışığında, Refik Hariri'yi 2005'te öldürenlerin Hizbullah üyesi olduğunun anlaşıldığı ileri sürülmüştü. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, konuyla ilgili sorular üzerine, CBC tarafından ele geçirilen belgelerin özüne ilişkin yorumda bulunamayacağını ve belgelerin gerçek olup olmadığını teyit edemeyeceklerini söylemişti. Hak, "Eğer bu belgeler BM belgesiyse bunlar üçüncü şahıslara açıklanamaz, kopya edilemez ve BM'nin izni olmadan kullanılamaz. Bu kapsamda CBC televizyon kanalından belgelerle ilgili olarak bilgi talebinde bulunduk" açıklamasını yapmıştı. (AFP-ENV-BUR-DEN)