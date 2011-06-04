-OBAMA: "TEL AVİV'DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E NAKLETMİYORUZ" TEL AVİV (A.A) - 04.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Tel Aviv'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e nakletmeyeceği konusunda bir kez daha ABD Kongresi'ni bilgilendirdiği bildirildi. İsrail radyosunun haberine göre, Obama, büyükelçiliğin yerinin değiştirilmemesi konusundaki kararını, güvenlik gerekçelerine dayandırdı. Bu uygulama, büyükelçiliğin yeri ile 1995 yılında çıkarılan bir yasaya dayandırılıyor. Yasa uyarınca, büyükelçiliğin yeri ile ilgili yetki kendilerine bırakılan ABD başkanlarının her 6 ayda bir Kongre'ye bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Daha önceki ABD başkanları Bill Clinton ile George Bush da benzer şekilde bildirimde bulunmuşlar; Obama da ilk iki yıllık görev süresi içinde bu tavırdan sapmamıştı. İsrail basınında, Bush döneminde ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağı yolunda çeşitli haberler çıkmış; ancak bu haberler gerçeğe dönüşmemişti. İsrail'de ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Kudüs ise hem İsrail hem Filistinliler tarafından başkent olarak görülmesi nedeniyle hassas bir öneme sahip. Doğu Kudüs'te yer alan sınırlı sayıdaki büyükelçilikler ise genelde, Filistin'le ilgili meselelere bakıyor. -FİLİSTİN BAŞKANLIĞI MEMNUNİYETLE KARŞILADI: "CESARET VERİCİ"- Filistin Yönetimi ise Obama'nın bildirimini memnuniyetle karşıladı. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, ABD'nin bu konuda takındığı tutumun cesaret verici ve Başkan Obama'nın 1967 sınırlarına dayalı Filistin devleti vizyonu ile de tutarlı olduğunu dile getirdi. Ebu Rudeyna, 1967'den bu yana işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ün, tüm dünya tarafından da iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin devletinin başkenti olarak tanındığını vurguladı.