-Obama: "Suikast planını bilenler var" WASHINGTON (A.A) - 13.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'ın, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'i öldürmek için suikast planı yaptığı iddialarına" yönelik soruyu da yanıtladı. ABD Adalet Bakanlığının çok spesifik bir dizi gerçekleri ortaya koyduğunu belirten Obama, İran-Amerika kökenli bir kişinin büyükelçiye yönelik suikast planına karıştığını bildiklerini kaydetti. Bu kişinin İran hükümetiyle doğrudan bağlantıları olduğunu ve para aldığını da bildiklerini dile getiren Obama, "Şimdi tüm gerçekler ortada. İddiaları destekleyecek bulgular olmasaydı bu konuyu zaten gündeme getirmezdik" ifadesini kullandı. Obama, bulguları uluslararası toplumla da paylaştıklarını belirterek, "Bunlar analiz edildikten sonra, bu planın gerçekliğine dair bir tartışmanın olmayacağına inanıyorum" diye konuştu.