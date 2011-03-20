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Dünya

OBAMA: "SINIRLI BİR OPERASYON" BRASILIA (A.A)

20 Mart 2011 01:26

-OBAMA: "SINIRLI BİR OPERASYON" BRASILIA (A.A) - 19.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya'ya yönelik operasyonun sınırlı olduğunu belirtti.  Brezilya'da bulunan Obama, yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendi halkına karşı saldırmayı sürdürdüğünü ve uluslararası topluma, operasyondan başka bir seçenek bırakmadığını kaydetti. Obama, "sınırlı bir operasyon için yetki verdiğini" ifade etti.  "Askeri operasyon bizim ilk tercihimiz değildi" diyen Obama, "bir tiranın, kendi halkına, 'acıma olmayacak' dediğini" bunun da başka şans bırakmadığını kaydetti.  Obama, ABD'nin Libya'ya kara güçleri göndermeyeceğini belirtti.  

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