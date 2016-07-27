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Dünya
Deutsche Welle

Obama "Rus hackerlar olabilir" diyor

FBI'ın soruşturması devam ediyor: Kremlin, ABD'deki başkanlık yarışını etkilemeye çalışıyor olabilir mi? ABD Başkanı Barack Obama'ya göre her şey mümkün.

27 Temmuz 2016 14:16


ABD'li televizyon kanalı NBC'nin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın başkanlık yarışını etkilemeye çalıştığı iddialarına yanıt verdi. Obama, Demokrat Parti'nin yönetim kurulu üyelerine ait e-postaların hacklenmesinin arkasında Rusya'nın olabileceği ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi.

Federal soruşturma bürosu FBI'ın olayı soruşturmaya devam ettiğini belirten Obama, uzmanların Rusya'nın e-postaları hacklemiş olabileceği üzerinde durduğunu belirtti. Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Hillary Clinton'ın önüne geçmesine istemesinin mümkün olduğunu ifade etti.

"Ben, bu konuda Bay Trump'ın bizzat kendi söylediklerine dayanıyorum" diyen Obama, Trump hakkında Rusya'da olumlu haberler yapıldığına işaret etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise e-postaların ele geçirilmesinin Moskova ile bağlantısı olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Kongre öncesi e-postalar ifşa edildi

Bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği e-postaların Demokratların Philadelpia'daki parti kongresinden kısa bir süre önce gizli belgeleri ifşa eden Wikileaks'te yayımlanması büyük endişe yaratmıştı. E-postalardan yönetimin kurulunun Hillary Clinton'ın adaylık yarışında öne geçmesine önyargılı yaklaştığı, hayal kırıklığına uğrayan Bernie Sanders taraftarlarının da öfkeli olduğu anlaşılmıştı.

Demokrat Parti'nin Philadelphia'da dün düzenlenen kongresinde Hillary Clinton'ın başkan adaylığı kesinleşti. Parti delegelerinin çoğunluğunun oyunu olan Clinton, ABD'nin ilk kadın başkan adayı oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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