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Dünya

OBAMA: "LİBYA'DAKİ KARIŞIKLIK TEHDİT OLUŞTURUYOR" WASHİNGTON (A.A)

26 Şubat 2011 11:36

-OBAMA: "LİBYA'DAKİ KARIŞIKLIK TEHDİT OLUŞTURUYOR" WASHİNGTON (A.A) - 26.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya'daki karışıklığın, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü tehdit oluşturduğunu söyledi. Libya ile ilgili yaptırımları içeren bir başkanlık kararnamesi imzalayan Obama, yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimini hedef alan tek taraflı yaptırımların amacının Libya halkına ait varlıkları korumak olduğunu belirtti. Obama, Kaddafi hükümetinin uluslararası normlar ve ortak kuralları ihlal ettiğini ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Obama'nın imzaladığı yaptırımlar çerçevesinde, Kaddafi ve 4 çocuğunun ABD'deki mal varlıkları donduruluyor. Hazine Bakanlığı, Muammer Kaddafi, 3 oğlu ve kızına yönelik yaptırımların Libya hükümetine de uygulanacağını bildirdi.

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