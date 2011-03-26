-OBAMA: "LİBYA OPERASYONU BAŞARILI" WASHINGTON (A.A) - 26.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya'da ABD'nin öncülüğünde yürütülen operasyonun başarılı olduğunu söyledi. Obama, haftalık radyo konuşmasında, "Geçen hafta silahlı güçlerimize, Libya halkının Muammer Kaddafi'nin zulmünden kurtulmasına yardım etmeleri talimatı verdiğimde, Amerikan halkını da eksiksiz biçimde bilgilendirmeyi taahhüt ettim. O tarihten bu yana, bu misyonun sınırlı boyutu ve spesifik amacından bahsettim. Bugün, cesur üniformalı erkek ve kadınlarımız sayesinde önemli ilerleme sağladığımız bilgisini verebilirim" dedi. ABD'nin dünyanın herhangi bir yerinde kriz olduğunda müdahale etmemesi gerektiğini ve edemeyeceğini belirten Obama, konuşmasına şöyle sürdürdü: "Ancak şuna kesin olarak inanıyorum ki, masum insanlar zulme uğradığında, Kaddafi gibi biri tüm bölgeyi istikrarsız hale sokabilecek bir katliam tehdidinde bulunduğunda ve uluslararası toplum binlerce hayatı kurtarmak için biraraya gelme hazırlığı yaptığında, harekete geçmek bizim ulusal çıkarımızadır. Ve bu bizim sorumluluğumuz. Şu anda böyle bir zamandayız." ABD Başkanı Obama, şunları kaydetti: "Libya'daki askeri misyonumuz net ve odaklı. Müttefiklerimiz ve partnerlerimizle birlikte, BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisini uyguluyoruz. Libya halkını Kaddafi'nin güçlerinden koruyoruz. Daha fazla vahşeti önlemek için uçuşa yasak bölge uygulaması ve diğer tedbirleri devreye soktuk. Misyonumuzda başarılı oluyoruz. Libya'nın hava savunmasını yok ettik. Kaddafi'nin güçleri, artık Libya genelinde ilerleyemiyor. Bingazi gibi yerlerde Kaddafi'nin güçleri geri püskürtüldü. Dolayısıyla şundan şüpheniz olmasın; çok hızlı harekete geçmemiz sayesinde, insani bir felaketin önüne geçildi ve sayısız masum erkek, kadın ve çocuğun hayatı kurtarıldı." Obama, en baştan söz verdiği gibi Amerikan güçlerinin rolünün sınırlı olduğunu, Libya'ya herhangi bir kara birliği konuşlandırmadıklarını kaydederek, "Ordumuz, işin başında emsalsiz kapasiteler sağladı, ancak şimdi bu, geniş ve uluslararası bir çaba. Müttefiklerimiz ve partnerlerimiz Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ve denizde silah ambargosu uyguluyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi kilit Arap partnerler uçak katkısı sundu. Ve bu hafta sağlanan mutabakat çerçevesinde, bu operasyonun sorumluluğu ABD'den NATO müttefiklerimize ve partnerlerimize devrediliyor" diye konuştu. -"KADDAFİ ÜZERİNDEKİ BASKI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"- Obama, konuşmasında şunları söyledi: "Bu askeri çaba, Libya halkını destekleme ve Kaddafi rejimini sorumlu tutmaya yönelik daha büyük stratejimizin parçasını oluşturuyor. Uluslararası toplumla birlikte, acil insani yardım sağlıyoruz. Libya'daki muhaliflere destek sunuyoruz. Libya halkının ihtiyaçları ve arzularının karşılanmasına yardım edebilecek şekilde, Kaddafi'nin milyarlarca dolarlık mal varlığını dondurduk. Ve her geçen gün Kaddafi ve rejimi üzerindeki baskı artıyor. Mesajımız açık ve kesin. Kaddafi'nin sivillere karşı saldırıları son bulmalı. Kaddafi'ye bağlı güçler geri çekilmeli. İnsanı yardımların ihtiyaç duyanlara ulaşmasına izin verilmeli. Şiddetten sorumlu olanlara hesap sorulmalı. Muammer Kaddafi, halkının güvenini ve iktidar meşruiyetini kaybetti. Libya halkının arzuları gerçekleştirilmeli."