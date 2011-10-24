-Obama "kurtuluş ilanı"ndan memnun WASHINGTON (A.A) - 23.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya'nın "kurtuluşunu" resmen ilan edişiyle ülkede "yeni bir çağın başlamasından memnun olduğunu" bildirdi. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, ilk özgür ve adil seçimlere hazırlanan Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) ile çalışmaktan memnun olduklarını belirtti. Kalıcı ve demokratik geçişi hızlandırmak için ABD'nin yardım edeceğini belirten Obama, "Amerikan halkı adına bu tarihi günde Libya halkını kutladığını" ifade etti. "40 yıl süren diktatörlük ve 8 ay süren kanlı çatışmalardan sonra Libya halkının artık kurtuluşunu ve vaatlerle dolu yeni bir çağın başlamasını kutlayabileceğini" belirten Obama, Libya'da çatışmaların sona ermesinden sonra UGK'nin siyasi geçişe yoğunlaşabileceğini kaydetti. Obama, Libyalı yetkililere insan haklarına saygı gösterilmesi, ulusal uzlaşma sürecinin başlatılması, silahlı grupların sivil çatı altında toplanması konusundaki sözlerini tutma çağrısında da bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da yaptığı yazılı açıklamada, Libya'nın "kurtuluşunu" ilan etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin "özgürlük ve onur isteyen cesur, sıradan Libyalıların eseri olduğunu" belirtti.