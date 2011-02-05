-OBAMA: "GÖRÜNÜRDE REFORM ETKİLİ OLMAZ" WASHINGTON (A.A) - 04.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da sistemli geçiş dönemi için müzakerelerin, Mısır muhalefetinin geniş bir temsilini içermesi ve bu dönemin, daha iyi bir gelecek arayanların meşru şikayetlerini ele alması gerektiğini belirterek, "Eğer, muhalefete yönelik sadece jestler yapılıp da muhalefetin baskı altına alınmasına devam edilirse, bu işe yaramaz. Eğer gerçek reform yerine, görünürde bir reform yaparsanız, bu etkili olmaz" dedi. Obama, Beyaz Saray'da, Kanada Başbakanı Stephen Harper ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır ile ilgili soruları da yanıtladı. Mısır'daki gelişen olayları yakından takip ettiklerini belirten Obama, üç noktaya dikkat çekmek istediğini söyledi. Yaşanan krize cevap olarak şiddet kullanımına karşı olduklarını belirten Obama, son günlerde Mısır sokaklarında, insan haklarını, uluslararası değer ve normları ihlal eden şiddet ve taciz olaylarının ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bundan dolayı şu güçlü ve açık mesajı gönderiyoruz: Gazetecilere saldırı kabul edilemez, insan hakları eylemcilerine saldırılar kabul edilemez, barışçıl protestoculara saldırılar kabul edilemez" dedi. Obama, Mısır hükümetinin, insanlarının haklarını korumaktan, protestocuların da gösterilerini barışçıl şekilde yapmaktan sorumlu olduğunu ifade ederek, bu durumun şiddet veya baskı yoluyla çözülemeyeceğini kaydetti. -"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN ŞİMDİ BAŞLAMASINA İHTİYAÇ VAR"- Obama, ikinci olarak, Mısır'ın geleceğinin, Mısır haklı tarafından belirleneceğine yönelik sözlerini tekrarladı. "Dönüşüm sürecinin şimdi başlamasına ihtiyaç var" diyen Obama, geçiş döneminin, Mısır halkının evrensel haklarına saygı gösteren ve özgür ve adil seçimlere uzanan bir sürece ön ayak olması gerektiğini dile getirdi. Obama, geçiş döneminin detaylarının, Mısırlılar tarafından belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Anladığım kadarıyla bu konuda bazı müzakereler başladı. Ancak, biz de, başarılı ve sistemli bir geçiş döneminin güçlü olması gerektiği yönündeki güçlü inancımızı iletmek için Mısır içindeki ve uluslararası toplumla geniş çapta istişareler yürütüyoruz. Müzakereler, Mısır muhalefetinin geniş bir temsilini içermeli ve bu geçiş dönemi, daha iyi bir gelecek arayanların meşru şikayetlerini ele almalı" diye konuştu. -"MISIR KARGAŞA VE DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR"- Obama, üçüncü olarak, "bu çalkantı anının bir fırsat anına dönüştüğünü görmek istediklerini" söyledi. Konuyu tüm dünyanın izlediğini belirten Obama, "Umudumuz ve üzerinde çalışacağımız husus şu: Tüm Mısır toplumunun bu fırsatı yakaladığı bir gelecek" dedi. Büyük ve eski bir medeniyet olan Mısır'ın şu anda kargaşa ve dönüşüm zamanından geçtiğini ifade eden Obama, büyük zorluk ve belirsizlikler bulunsa da Mısır halkının hak ettiği geleceği şekillendirebileceğinden emin olduğunu kaydetti. Obama, "Mısır halkı bunu yaparken ABD gibi güçlü bir dost ve ortağa sahip olacak" ifadesini kullandı. -"ESKİ YOLLARA GERİ DÖNMEK İŞE YARAMAZ"- Obama, bir soru üzerine, Mısır'daki kriz başladIğından bu yana Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile iki kez görüştüğünü belirterek, "her seferinde de Mübarek'e, Mısır'ın geleceğinin Mısırlıların elinde olacağını vurguladığını" söyledi. "Bu geleceği belirleyecek olan biz değiliz" diyen Obama, ayrıca Mübarek'e, son iki haftada olanların ışığında "eski yollara geri dönmenin işlemeyeceğini, baskı, şiddete başvurma, enformasyon akışını kesmeye yeltenmenin işe yaramayacağını söylediğini" kaydetti. Obama, "Mısır'ın parlak geleceğe sahip olması için, ki olabileceğine inanıyorum, işe yarayacak tek şey, tüm tarafları içeren, demokratik uygulamalara, serbest ve adil seçimlere ve Mısır halkının şikayetlerine yanıt veren bir temsile sahip hükümete yol açan ve şu anda başlayan bir sistemli dönüşüm sürecine geçiş" dedi. -"MÜBAREK GURURLU VE VATANSEVER"- Obama, Mübarek'in kendi ülkesine önem verdiğine inandığını belirterek, Mübarek'i "gururlu ve vatansever" olarak tanımladı. Mübarek'e, hükümetindeki yakın kişilerle istişareye girmeye ihtiyacı olduğunu söylediğini belirten Obama, Mübarek'e, bunun yanında, Mısır halkının sesine kulak vermesi ve ileriye doğru giden, sistemli, anlamlı ve ciddi bir yol konusunda kararını vermesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunduğunu söyledi. Obama, Mısır'da çok uzun zamandır iktidarda olan Mübarek'in seçimlerde tekrar aday olmayacağını söylediğini hatırlatarak, "Mübarek'in kırılma noktası anlamına gelen bu kararının ardından, hem Mübarek hem Mısır hükümeti hem de muhalefetin, bu geçiş dönemini etkin, kalıcı ve meşru hale nasıl getirebileceklerini, kendilerine sorması gerektiğini" kaydetti. ABD Başkanı Obama, bunun ABD veya diğer ülkelerin verebileceği bir karar olmadığını vurgulayarak, ancak kendilerinin bu geçiş döneminde yer alacak ana ilkelere işaret edebileceğini ifade etti. "Muhalefete yönelik sadece jestler yapılıp da muhalefetin baskı altına alınmasına devam edilmesi halinde, bunun işe yaramayacağına" dikkati çeken Obama, "Eğer gerçek reform yerine, görünürde bir reform yaparsanız, bu etkili olmayacaktır" dedi. "Mübarek'in de tekrar aday olmayacağı ve görev süresinin sonu yaklaştığı için, bu geçiş sürecinde başarılı olduğu bir mirası nasıl bırakacağını kendisine sorması gerektiğini" belirten Obama, "Nihayetinde doğru kararı vereceğini umuyorum" dedi.