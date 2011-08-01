-OBAMA: "ESAD'I İZOLE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ" WASHINGTON (A.A) - 31.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye hükümetinin Hama'da kendi halkına karşı sergilediği şiddet nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin izole edilmesi konusunda, diğer devletler ile birlikte çalışacaklarını bildirdi. Başkan Obama, Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamasında, ''Hama kentinden gelen raporlar, dehşete düşürücü ve Suriye rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor'' ifadesini kullandı. Obama açıklamasında şöyle dedi: ''Demokratik geçiş süreci ilerledikçe, Suriye daha iyi bir yer olacak. ABD, Suriye rejimi üzerindeki devam eden baskısını artıracak, Esad hükümetini izole etmek için dünyada diğerleri ile birlikte çalışacak ve Suriye halkından yana olacak'.'