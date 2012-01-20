-Obama "dünya halini" TIME'a anlattı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, Newsweek ve ardından TIME dergilerinin başyazarı olan Hint asıllı Amerikalı Ferit Zekeriya'ya "dünyanın hali" üzerine mülakat verdi. ABD'nin 44. Başkanı Obma, mülakatın başlarında ilginç biçimde "41. Başkan Baba Bush'u (George Herbert Walker Bush) devlet yönetiminde "çok beğendiğini" belirtti. Irak'a ambargonun 1990-1991'deki yöneticisi ve ilk büyük Irak harekatının (Körfez Savaşı) başkomutanı Baba Bush'a iltifat eden Bush, Irak'tan asker çektiklerini ve baş düşman El Kaide örgütüne karşı sistemli savaşı geliştirtiklerini anlattı. Güney Kore Devlet Başkanı Li Lying-bak, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, İngiltere Başbakanı David Cameron gibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "ABD yönetimine tam güven duyan" dünya liderleri arasında sayan Obama, atom bombası yapmaya çalıştığından ciddi kuşku duyulan İran'ın "bütünüyle tecrit olduğunu" iddia etti. Tahran hükümetinin Avusturya-Viyana'da çalışan BM-Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve atom gücüne sahip BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle hiçbir zaman ciddi müzakereye girmediğini belirten Obama, Ferit Zekeriya'nın "Afganistan siyaseti başarılı oluyor mu" sorusunu, "Evet, El Kaide (Taliban'la) savaşta büyük ölçüde başarı çizgisine varılmıştır" diye cevapladı. Zekeriya, "Çin dünyanın en büyük ekonomisi olma yoluna girdi. Çin halihazırda zaten satınalma gücü ve kamu-devlet-özel sektör ortaklığında dünyanını ikinci en büyük ekonomisi..." deyince Obama, 1 milyar 360 milyonla dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin'de yüz milyonların halen yoksulluk sınırında yaşadığını" belirtti.