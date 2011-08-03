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Ekonomi

OBAMA "BORÇLANMA TAVANI" YASASINI İMZALADI WASHINGTON (A.A) 

03 Ağustos 2011 00:49

-OBAMA "BORÇLANMA TAVANI" YASASINI İMZALADI WASHINGTON (A.A) - 02.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'den geçen, harcamalarda kesintiye gidilmesini ve ABD'nin borçlanma tavanının yükseltilmesini öngören yasayı imzaladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın harcamalarda kesintiye gidilmesini ve borç tavanının yükseltilmesini sağlayacak olan bütçe açığının azaltılması tedbiriyle ilgili yasayı imzaladığı bildirildi. Obama'nın imzalamasıyla yürürlüğe giren, hükümetin temerrüde düşmesini engelleyecek olan yasa, Temsilciler Meclisinden geçmesinin ardından bugün Senato tarafından kabul edilmişti.  

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