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Dünya

OBAMA: "BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAMASI HAYATİ" WASHINGTON (A.A)

18 Mayıs 2011 01:39

-OBAMA: "BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAMASI HAYATİ" WASHINGTON (A.A) - 17.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasının ''her zamankinden daha hayati'' olduğunu söyledi. Obama ve Ürdün Kralı Abdullah, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından basının karşısına çıktı. Kral Abdullah ile Ortadoğu'daki değişimleri konuştuklarını belirten Obama, ''İkimiz de, bölgede meydana gelmekte olan birçok değişime rağmen, hatta belki de değişimler nedeniyle, İsrail ile Filistinlilerin, masaya geri dönmeleri ve yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devletin yaratılabileceği bir sürecin müzakerelerine başlamalarının bir yolunu bulmalarının her zamankinden daha hayati olduğu noktasında aynı görüşü paylaştık'' diye konuştu. Obama, ABD'nin, Ortadoğu'yu uzun yıllardır meşgul eden İsrail-Filistin sorununun eşit ve adil çözümüne yönelik çabasını sürdüreceğini vurguladı. Ürdün Kralı Abdullah'ın ülkesindeki reform çabalarından ve bu konudaki girişimlerinden övgüyle bahseden Obama, Kral Abdullah'ın bu reformları hayata geçirmesinin, hem Ürdün'ün güvenliği ve istikrarı, hem de Ürdün halkının ekonomik refahının çıkarına olacağını ifade etti.  Kral Abdullah da, Obama'ya, ''ana mesele olan İsrail-Filistin barışını sağlama konusuna odaklanmaya devam etmesinden'' duyduğu memnuniyeti iletti.

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