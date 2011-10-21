-Obama: "Acı bir dönem sona erdi" WASHINGTON (A.A) - 20.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin, ''Libyalılar için uzun ve acı bir dönemin sona erdiğini'' söyledi. Obama, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı kısa açıklamada, Libyalıların demokratik ve hoşgörülü bir ülke kurması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı, ''Bugün Libya hükümeti, Muammer Kaddafi'nin öldüğünü açıkladı. Bu, Libya halkı için uzun ve acı bir dönemin sonu, halkın artık yeni ve demokratik Libya'da kendi kaderini belirleme şansı var'' dedi. Obama ayrıca, Libyalılara tehlikeli silahları koruma altına alma ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulundu. ABD'nin Libya'ya destek olmaya devam edeceğini ve NATO misyonunun yakında sona ereceğini vurgulayan Obama, ''Demir yumruğun hükümdarlığının eninde sonunda sona ereceğini'' kaydetti.