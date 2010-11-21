-OBAMA: "2014'TEN AFGANİSTAN'DAKİ ROLÜ TAHMİN ETMEK ZOR" LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin 2014'ten sonra Afganistan'da tam olarak nasıl bir rol oynayacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Obama, Lizbon'da yapılan NATO zirvesinin bitiminde düzenlediği basın toplantısında, bu tarih itibarıyla ABD'nin büyük muharebe operasyonlarına son vermeyi ve asker sayısını önemli ölçüde azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Obama, "Bunun ötesinde, 2014 itibarıyla Amerikan halkının güvenliğini korumak için neyin gerektiğini tam olarak tahmin etmek çok zor" diye konuştu. Nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili yeni START anlaşmasıyla ilgili olarak da Obama, ABD senatosunun anlaşmayı onaylamasının zamanının geldiğini, Cumhuriyetçilerin bunu ertelemek için iyi bir nedenlerinin bulunmadığını söyledi. Obama, ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin de anlaşmanın onaylanmasını istediklerini belirtti. ABD Başkanı, 60 sene önce Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nin saldırısından korumak üzere kurulan NATO'nun artık Rusya'yı "düşman değil ortak olarak" gördüğünü söyledi.