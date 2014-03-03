Obama 3 liderle Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Barack Obama'nın, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski ile görüşmesinde liderler, Rusya'nın, Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne yönelik net ihlali üzerindeki ciddi kaygıları ele aldılar.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Obama'nın bugün, İngiltere Başbakanı Cameron, Almanya Başbakanı Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Komorowski ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "Liderler, Rusya'nın, uluslararası hukukun ihlali ile uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olan Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne yönelik net ihlali üzerindeki ciddi kaygılarını ifade ettiler" cümlesine yer verildi.

Liderlerin, Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğun acilen başlaması gerektiğini vurguladıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Ukrayna halkının bu tarihi dönemde kendi geleceklerini kararlaştırmalarına katkıda bulunacak mayıstaki seçimlerin yapılma çalışmaları ile ülkenin toprak bütünlüğünün de aralarında bulunduğu konularda Ukrayna hükümetinin ve uluslararası hukukun desteklenmesinde, uluslararası toplumun birlik içerisinde olmasının önemini doğruladılar. Liderler ayrıca, ekonomisine istikrar kazandırmak için acil reformlara ihtiyacı olan Ukrayna'ya ikili ve çok taraflı finansal yardım paketinde birlikte çalışma taahhüdünde bulundular. Liderler, iki taraflı ve uygun uluslararası organizasyonlar aracılığıyla, birlikte yakın çalışma içerisinde olmayı sürdürmede mutabık kaldılar."

Açıklamada, Başkan Obama'nın, ABD'nin Doğu Avrupa'nın demokrasisi ve güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünü tekrar teyit ettiğine yer verildi.

Bu arada, İngiltere Başbakanı Cameron, Obama ile görüşmesi hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın attığı adımların kabul edilemez olduğu, eğer izledikleri yolu değiştirmezlerse bunun belirli bir bedeli olacağı konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.