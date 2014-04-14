Obama 2012'de Kim Kardashian'ı reddetmiş

TV yıldızı Kim Kardashian'ın ABD'de 2012'deki yapılan başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Barack Obama'ya yardım etmek istediği öğrenildi. Obama'nın yanıtı ise 'Hayır' olmuş.

NTV'de yer alan habere göre, Radar Online’a konuşan bir kaynak konuyla ilgili “Kim Kardashian Beyaz Saray’ın aradığı isim değildi. Israrla yardım etmek istemesine rağmen, seçim kampanyası için bir şey yapmasına izin verilmedi. Kim, siyasi bir zehir. Siyasi bir olaya dahil olması, seçim sürecinin ciddiyeti içerisinde insanların görmek istediği en son şey” dedi. Obama Kim’i kesin bir dille redderken, Katy Perry gibi başka ünlüleri kullanmayı tercih etti.