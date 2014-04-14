T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama 2012'de Kim Kardashian'ı reddetmiş

Kim Kardashian'ın 2012 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Obama'ya yardım teklifine Obama bu teklifi redderek, Kardashian ile hiçbir şey yapmak istemediğini söylemiş

14 Nisan 2014 18:24

TV yıldızı Kim Kardashian'ın ABD'de 2012'deki yapılan başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Barack Obama'ya yardım etmek istediği öğrenildi. Obama'nın yanıtı ise 'Hayır' olmuş. 

NTV'de yer alan habere göre, Radar Online’a konuşan bir kaynak konuyla ilgili “Kim Kardashian Beyaz Saray’ın aradığı isim değildi. Israrla yardım etmek istemesine rağmen, seçim kampanyası için bir şey yapmasına izin verilmedi. Kim, siyasi bir zehir. Siyasi bir olaya dahil olması, seçim sürecinin ciddiyeti içerisinde insanların görmek istediği en son şey” dedi. Obama Kim’i kesin bir dille redderken, Katy Perry gibi başka ünlüleri kullanmayı tercih etti.

ETİKETLER

obamakardashianabdseçim çalışmaları2012reddedildikaty perryradar onlinesiyai zehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24