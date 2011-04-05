Obama 2012 seçimlerinde aday

T24- ABD’nin ilk siyahi başkanı olan Barack Hüseyin Obama, 2012 seçimlerinde yeniden aday olacağını ilan etti.









İnternet üzerinden milyonlarca Amerikalı ile kurduğu bağlantı ağı 2008 seçimlerindeki başarısında önemli rol oynayan Obama'nın, 2012 seçiminde de benzer bir strateji izleyeceği anlaşılıyor.

Obama, adaylığını sanal ortamda açıklarken, "Bugün, 2012 kampanyamızı başlatmak için belgeleri teslim ediyoruz" dedi.

NTV New York Temsilcisi Selim Atalay, Obama’nın adaylık açıklamasını yorumladı:

"ABD’de siyaset pahalı ve zor bir iş. Milyar dolarlık bütçeler gerektiriyor ve bu yüzden Obama yola erken çıktı. Obama, 2012’nin kasım ayındaki seçime kadar para toplayacak.

2008’de 750 milyon dolar toplayan Obama’nın bu kez hedefi 1 milyar doların üzerine çıkmak. Malum ABD’de, "kim daha fazla para toplarsa o kazanır" algılaması var.

ABD Başkanı, geçen seçim gibi yine en az 4 milyon kişiden bağış bekliyor ve bu rakamın üzerine çıkarsa başarı sağlar yorumları yaplıyor.

2008’de, bu 4 milyon kişiden yüzde 25’i, 250 dolar ve altında bağış yaparken, esas büyük katkı, geçen hafta gayri resmi seçim startında olduğu gibi yemeklerde elde ediliyor. Bu yemeğe katılım kişi başına 30 bin dolardı ve ABD’de bağış yıllık 71 bin dolarla sınırlı.

Obama’nın taktiği, para bağışlaırnın yanında kişisel temasa önem vermekten geçiyor. Gönüllülerin mahalle mahalle kapı kapı dolaşmasını ve her birinin 10-12 arası kişiyle temas kurmasını istiyor.

Demokrat kanatta bu yaşanırken, Cumhuriyetçilerden ise henüz ses yok. Adayı adayları var ancak öne çıkan bir isim olmazken, her partinin 6-7 adayı arasından bir kişi ABD başkanı olacak."