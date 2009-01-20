Obama 2 milyon kişiyle rekor kırdı

İlk siyahi ABD Başkanı olan Barack Obama'nın yemin töreninde de rekorlar yaşandı. 150 milyon dolarlık tören bu bütçesiyle en pahalı yemin töreni olurken, 2 milyon kişi de töreni yerinde izledi. İşte törenden önemli notlar: Obama'nın yemin töreni - VİDEOObama yemin ederek göreve başladı - FOTOGALERİ2 milyon kişi izledi
Yemin törenini, dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi ve bir rekor kırıldı. Şimdiye kadarki en kalabalık tören, J. F. Kennedy’nin öldürülmesinden hemen sonra Beyaz Saray’a çıkan Lyndon Johnson’ın yemin töreniydi. Törene yaklaşık 1.2 milyon kişi katılmıştı.
George W. Bush’un ikinci başkanlık dönemi için yapılan yemin törenine de 300 bin kişi katılmıştı. Obama’nın yemin töreni pek çok televizyon ve internet sitesinden canlı yayınlandı Kölelerin inşa ettiği Beyaz Saray
Obama, ülkenin ilk siyah başkanı olarak Amerikan tarihine geçti. Böylece, köleler tarafından inşa edilen Beyaz Saray'da ilk defa zenci bir başkan görev almış oldu. Takdimde Hussein yerine 'H' dediler
Kongredeki törende takdim edilirken, ikinci adı "Hussein" yerine "H" kullanılması ve "Barack H. Obama" olarak tanıtılması dikkati çeken Obama, platforma çıkar çıkmaz meydanı dolduran kalabalıklar tarafından, "Obama, Obama" diye desteklendi. Obama yemin ederken de, "Ben Barack Hussein Obama" olarak yeminine başladıYeminde şaşırdı
Barack Obama'nın, ABD anayasasını ve ülkeyi iç ve dış düşmanlardan koruyacağına ilişkin yemininin ilk cümlesini, Yargıç Roberts'tan sonra tekrar ederken şaşırdığı ve Roberts'ın ise Obama'ya bu cümleyi bir kez daha söyleyerek hatırlattığı görüldü. Yemini bitmeden resmen başkan oldu
Törenin birkaç dakika uzaması dolayısıyla Obama, yemin etmeden birkaç dakika önce, yerel saatle 12.00'yi (TSİ 19.00) gösterdiğinde, ABD Anayasasına göre Başkan oldu. Lincoln'ün İncil'ine el bastı
Obama’nın, 16’ncı ABD Başkanı Abraham Lincoln hayranlığı yemin töreninde de devam etti. Barack Obama, Lincoln’ün 148 yıl önce yemin ettiği İncil üzerine yemin etti. Bunun için Kongre Kütüphanesi’nde bulunan İncil özel olarak törene getirilecek. Daha önce baba Bush da, ilk Amerikan Başkanı Washington’ın kullandığı İncil üzerine yemin etmiş, oğlu da aynısını yapmak istemiş ancak her iki yemin töreninde de hava durumunun uygun olmaması nedeniyle aile İncil’iyle yemin edilmişti. Abraham Lincoln hakkında ilginç bir not da Lincoln’ün yemin töreni Afro-Amerikalıların katıldığı ilk başkanlık yemini oluşu. Michelle Obama 'Toledo' giydi
Obama’nın eşi Michelle, Küba doğumlu Amerikalı "avangard" desinatör Isabel Toledo'nun mantosunu ve altın gibi parıldayan elbisesini giydi. Barack Obama ise bu tarihi günde kırmızı kravatı tercih etti. Michelle'in elbisesini tasarlayan Isabel Toledo, "ağırbaşlı çalışan" Anne Klein'ı etkilemeye gayret etmişti.ABD'nin yeni başbayanı Michelle Obama, modacılar Narciso Rodriguez, "Zero Maria Cornejo" ve Chicago'lu Maria Pinto'yu tercihiyle biliniyor. Bush'tan Obama'ya not
Bush, bir Beyaz Saray geleneği olarak halefi Barack Obama'ya Oval Ofis'te bir not bıraktı.
Bush, ofisteki masasının üst çekmecesine dün bıraktığı nota Obama'ya iyi dileklerini yazdı.
Beyaz Saray, iki dönem başkanlık yapmış Cumhuriyetçi Bush'un yerine gelecek Demokrat halefi için notta ne yazdığının detayını vermedi.Beyaz Saray basın sekreteri Dana Perino da bugün yaptığı açıklamada, notun ana temasının Bush'un seçim gecesinden bu yana Obama'ya "muhteşem bir yeni döneme" başlayacağıyla ilgili söylediklerinden farklı olmadığını ve iyi dilek temennilerinden oluştuğunu bildirdi. Cheney tekerlekli sandalyede
ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney eşya taşırken sırtını incittiği için başkanlık yemini törenine tekerlekli sandalyede katıldı. Cheney'nin sırtındaki sorun dışında durumunun iyi olduğu kaydedildi. Binlerce güvenlik görevlisi
Washington'da binlerce güvenlik görevlisi, düzeni sağlamak ve yemin töreninin seyrini bozacak herhangi bir girişimi önlemek için görev başında beklerken, başkentin büyük bölümü özel araçların girişine kapatıldı. Metro seferleri erken başladı
Kentte metro treni seferleri her zamankinden bir saat önce başlarken, Washington'un dış mahallerindeki metro istasyonlarına ait park yerleri daha güneş doğarken doldu, kente giden otoyollarda trafik skıştı. Washington'da yolların kapatılması ve şoförlerin yemin törenini izlemek istemesi nedeniyle taksiyle ulaşım da zorlaştı.
SAYILARLA YEMİN TÖRENİ 150 milyon dolar:
Törenin tahmin edilen maliyeti 3.5 milyon dolar:
Tören platformunun maliyeti 3 km:
Otomobillerin girişine kapalı tören alanının çapı 137 km:
Washington DC içinde tören alanına yapılan otobüs seferlerinin toplam uzunluğu 8249 dolar:
Bir internet sitesinde açık artırmaya çıkarılan bir bilet için ödenen ücret 5 bin:
Tören alanında kurulan portatif tuvalet sayısı 8 bin:
Törende görevli polis sayısı. Polislerin yarısı başka eyaletlerden geldi. 10 bin:
Washington DC’ye yolcu taşıyan otobüs sayısı 28 bin:
Tören platformundaki sandalye sayısı 32 bin:
Törende görevli askeri personel sayısı 240 bin:
Tören için basılan davetiye sayısı 2 milyon:
Töreni yerinde izleyen kişi sayısı