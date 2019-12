Obama 2 milyon kişiyle rekor kırdı

2 milyon kişi izledi

Kölelerin inşa ettiği Beyaz Saray

Takdimde Hussein yerine 'H' dediler

Yeminde şaşırdı

Yemini bitmeden resmen başkan oldu

Lincoln'ün İncil'ine el bastı



Michelle Obama 'Toledo' giydi

Bush'tan Obama'ya not

Cheney tekerlekli sandalyede

Binlerce güvenlik görevlisi

Metro seferleri erken başladı



SAYILARLA YEMİN TÖRENİ

Yemin törenini, dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi ve bir rekor kırıldı. Şimdiye kadarki en kalabalık tören, J. F. Kennedy’nin öldürülmesinden hemen sonra Beyaz Saray’a çıkan Lyndon Johnson’ın yemin töreniydi. Törene yaklaşık 1.2 milyon kişi katılmıştı.George W. Bush’un ikinci başkanlık dönemi için yapılan yemin törenine de 300 bin kişi katılmıştı. Obama’nın yemin töreni pek çok televizyon ve internet sitesinden canlı yayınlandıObama, ülkenin ilk siyah başkanı olarak Amerikan tarihine geçti. Böylece, köleler tarafından inşa edilen Beyaz Saray'da ilk defa zenci bir başkan görev almış oldu.Kongredeki törende takdim edilirken, ikinci adı "Hussein" yerine "H" kullanılması ve "Barack H. Obama" olarak tanıtılması dikkati çeken Obama, platforma çıkar çıkmaz meydanı dolduran kalabalıklar tarafından, "Obama, Obama" diye desteklendi. Obama yemin ederken de, "Ben Barack Hussein Obama" olarak yeminine başladıBarack Obama'nın, ABD anayasasını ve ülkeyi iç ve dış düşmanlardan koruyacağına ilişkin yemininin ilk cümlesini, Yargıç Roberts'tan sonra tekrar ederken şaşırdığı ve Roberts'ın ise Obama'ya bu cümleyi bir kez daha söyleyerek hatırlattığı görüldü.Törenin birkaç dakika uzaması dolayısıyla Obama, yemin etmeden birkaç dakika önce, yerel saatle 12.00'yi (TSİ 19.00) gösterdiğinde, ABD Anayasasına göre Başkan oldu.Obama’nın, 16’ncı ABD Başkanı Abraham Lincoln hayranlığı yemin töreninde de devam etti. Barack Obama, Lincoln’ün 148 yıl önce yemin ettiği İncil üzerine yemin etti. Bunun için Kongre Kütüphanesi’nde bulunan İncil özel olarak törene getirilecek. Daha önce baba Bush da, ilk Amerikan Başkanı Washington’ın kullandığı İncil üzerine yemin etmiş, oğlu da aynısını yapmak istemiş ancak her iki yemin töreninde de hava durumunun uygun olmaması nedeniyle aile İncil’iyle yemin edilmişti. Abraham Lincoln hakkında ilginç bir not da Lincoln’ün yemin töreni Afro-Amerikalıların katıldığı ilk başkanlık yemini oluşu.Obama’nın eşi Michelle, Küba doğumlu Amerikalı "avangard" desinatör Isabel Toledo'nun mantosunu ve altın gibi parıldayan elbisesini giydi. Barack Obama ise bu tarihi günde kırmızı kravatı tercih etti. Michelle'in elbisesini tasarlayan Isabel Toledo, "ağırbaşlı çalışan" Anne Klein'ı etkilemeye gayret etmişti.ABD'nin yeni başbayanı Michelle Obama, modacılar Narciso Rodriguez, "Zero Maria Cornejo" ve Chicago'lu Maria Pinto'yu tercihiyle biliniyor.Bush, bir Beyaz Saray geleneği olarak halefi Barack Obama'ya Oval Ofis'te bir not bıraktı.Bush, ofisteki masasının üst çekmecesine dün bıraktığı nota Obama'ya iyi dileklerini yazdı.Beyaz Saray, iki dönem başkanlık yapmış Cumhuriyetçi Bush'un yerine gelecek Demokrat halefi için notta ne yazdığının detayını vermedi.Beyaz Saray basın sekreteri Dana Perino da bugün yaptığı açıklamada, notun ana temasının Bush'un seçim gecesinden bu yana Obama'ya "muhteşem bir yeni döneme" başlayacağıyla ilgili söylediklerinden farklı olmadığını ve iyi dilek temennilerinden oluştuğunu bildirdi.ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney eşya taşırken sırtını incittiği için başkanlık yemini törenine tekerlekli sandalyede katıldı. Cheney'nin sırtındaki sorun dışında durumunun iyi olduğu kaydedildi.Washington'da binlerce güvenlik görevlisi, düzeni sağlamak ve yemin töreninin seyrini bozacak herhangi bir girişimi önlemek için görev başında beklerken, başkentin büyük bölümü özel araçların girişine kapatıldı.Kentte metro treni seferleri her zamankinden bir saat önce başlarken, Washington'un dış mahallerindeki metro istasyonlarına ait park yerleri daha güneş doğarken doldu, kente giden otoyollarda trafik skıştı. Washington'da yolların kapatılması ve şoförlerin yemin törenini izlemek istemesi nedeniyle taksiyle ulaşım da zorlaştı.Törenin tahmin edilen maliyetiTören platformunun maliyetiOtomobillerin girişine kapalı tören alanının çapıWashington DC içinde tören alanına yapılan otobüs seferlerinin toplam uzunluğuBir internet sitesinde açık artırmaya çıkarılan bir bilet için ödenen ücretTören alanında kurulan portatif tuvalet sayısıTörende görevli polis sayısı. Polislerin yarısı başka eyaletlerden geldi.Washington DC’ye yolcu taşıyan otobüs sayısıTören platformundaki sandalye sayısıTörende görevli askeri personel sayısıTören için basılan davetiye sayısıTöreni yerinde izleyen kişi sayısı