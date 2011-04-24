-OBAMA, 1915 YILI OLAYLARI İÇİN "BÜYÜK FELAKET" DEDİ WASHINGTON (A.A) - 24.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, 1915 yılı olayları için geçen yıl olduğu gibi "Büyük felaket (Meds Yeghern)" dedi. Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan günü ile ilgili açıklamasını, bir gün önceden yayımladı. Açıklamasında, "96 yıl öncesinde, 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden biriyle sonuçlanan korkunç olayları ciddiyetle hatırlıyoruz" ifadesini kullanan Obama, "Büyük felaketin dehşetini hatırlarken acı çekenlerin hatıralarını onurlandırırken ve Ermenistan halkı için dostluğumuz ve derin saygımızın sözünü verirken, kalplerimiz ve dualarımız her yerdeki Ermenilerle birlikte" dedi.