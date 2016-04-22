Obama, 1915 Ermeni kıyımı için ‘soykırım’ demedi

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 Ermeni kıyımının 101'inci yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan öncesi yaptığı açıklamada, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullandı.

Obama, geçtiğimiz senelerde de 1915 Olayları'nı anarken, “Meds Yeghern” tabirini kullanmıştı.

ABD’deki Ermeniler başkanlık kampanyası sırasında 1915’i ‘soykırım‘ olarak niteleyen Obama’dan bu yıl bu ifadeyi kullanmasını bekliyordu.

Obama, başkan seçilmeden önce Illinois Senatörü olduğu 18 Ocak 2008 tarihindeki seçim kampanyası sırasında, “Başkan seçilirsem, Ermeni soykırımını tanıyacağım” demişti.

Ermeni diasporası, geçen Ermeni kıyımının 100. yıldönümünde de ‘soykırım‘ yerine ‘Meds Yeghern‘ ifadesini kullanan Obama’nın kelime oyunu yaptığını söylemişti.