T24 LogoT24 Logo
Gündem

Obama: 11 Eylül'den sonra bazı insanlara işkence yaptık

Obama: Bazı insanlara işkence yaptık. Değerlerimize karşı gelen bazı şeyler yaptık

02 Ağustos 2014 18:39

ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere düzenlenen terör saldırılarından sonra, gözaltına alınanlara yanlış yaptıklarını belirterek, "Bazı insanlara işkence yaptık" dedi.

Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Obama, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gözaltına alınanlara kötü muamelede bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray'ın ABD Kongresi'ne bu dönemde uygulanan "ileri sorgulama tekniklerine" ilişkin bir rapor sunduğunu anlatan Obama, saldırı sonrasında birçok şeyi doğru yaptıklarını belirtirken, "Ancak bazı insanlara işkence yaptık. Değerlerimize karşı gelen bazı şeyler yaptık" ifadesini kullandı.

Saldırıların ardından çok büyük baskı altında çalışan ulusal güvenlik timi ve güvenlik güçlerini "baskı altında çalışan vatanseverler" olarak tanımlayan Obama, ABD'nin, kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir tarafsız birinin işkence olarak göreceği ileri sorgulama tekniklerine başvurduğunda, çizgiyi aştıklarını kaydetti.

Obama, "Bu anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. Ülke olarak bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz ve umarım ki böylece gelecekte bunu tekrar yapmayız" diye konuştu.

Obama'dan önceki ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırıları sonrasında, istihbarat birimlerinin uyguladığı ve birçok eleştiri alan "ileri sorgulama tekniklerini" savunmuş, bunların kullanımına müsaade etmişti.

ETİKETLER

barack obamaişkenceabdguantanamo11 eylülgeorge w bushpentagonciaşahingitmoterörizmafganistanusame bin ladinhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24