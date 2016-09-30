Obama, 11 Eylül'de Suudilere dava yolunu açan yasanın geçmesini eleştirdi: Tarihi bir hata

ABD Başkanı Barrack Obama, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili Suudi Arabistan'a dava yolunu açan yasanın kongre tarafından veto edilmesine "Tarihi bir hata" görüşünü yaptı.

CNN International kanalına konuşan Obama, adımın dünyada ABD üniformasıyla görev yapan ABD vatandaşlarını da benzer bir duruma düşürebileceğini ifade etti. Obama bu yolla dünyanın birçok yerindeki Amerikan yetkililerinin görevlerinin tehlikeye atıldığını anlattı.

ABD vatandaşlarının 11 Eylül saldırılarını desteklediği iddiasıyla Suudi Arabistan’a dava açmasına imkân veren tasarı Obama tarafından veto edilmişti. Ancak Kongre vetonun baypas edilmesi için oylamaya giderek tasarıyı kabul etmişti.

Tasarı, yüz sandalyeli kongrede 1'e karşı 97 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi’nde de benzer oylama düzenlendi. 435 sandalyeli meclisten 338 evet oyu ve 74 hayır oy çıktı. Böylelikle Başkan vetosunun baypas edilmesi için gereken oyların üçte ikisi sağlanmış oldu.

Başkanlık dönemi sırasında 12 kez veto hakkını kullanan Obama'nın ilk kez bir vetosu baypas edildi.

Yaklaşık 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15’i Suudi Arabistan vatandaşıydı.

Suudi Arabistan, saldırılarla herhangi bir bağlantısını reddetmişti ve tasarının yasalaşması durumunda ABD’deki milyarlarca dolar değerindeki mal varlığını çekmekle tehdit etmişti.