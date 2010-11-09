-OBAMA 39 YIL SONRA ENDONEZYA'DA CAKARTA (A.A) - 09.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, 39 yıl önce çocukken ayrıldığı Endonezya'ya dönmekten büyük mutluluk duyduğunu bildirdi. Obama, annesinin bir Endonezyalı ile evlenmesinden sonra 1967-1971 yılları arasında yaşadığı Cakarta'ya ayak bastıktan iki saat sonra yaptığı açıklamada, "Buraya dönmek harika" derken, gökdelenlerden dolayı "biraz yönünün şaştığını" söyledi. Endonezya basını iki kez ertelenen ziyaret sebebiyle, "Evine hoşgeldin!", "Barry evine dönüyor" diye manşet attı. Barack Obama, kısa ziyareti sırasında Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono ile "küresel stratejik ortaklık" anlaşması imzaladı. Obama'nın 20 saat kadar sürmesi öngörülen ziyareti, başkente 400 km uzaklıktaki Merapi yanardağının faaliyette olması ve bu nedenle kül bulutlarının gökyüzünü etkilemesi riski dolayısıyla 2 saat daha kısaltıldı. Beyaz Saray yetkilileri, eşi Michelle Obama'nın eşlik ettiği Obama'nın programından Kahramanlar Mezarlığı ziyaretinin çıkarıldığını belirterek, Obama'nın yarın sabah, Cakarta'da bir üniversitede yapacağı açık hava konuşmasından önce başkentteki İstiklal camisini ziyaret edeceğini bildirdi. Amerikan Başkanı, Cakarta'dan yarın öğleden sonra G-20 zirvesine katılmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e hareket edecek.