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Ekonomi

Oba Makarna hisselerinin yüzde 50'sini devrediyor

Gaziantep merkezli OBA Makarnacılık 1966'da kuruldu

25 Haziran 2018 17:15

Oba Makarna, hissesinin yüzde 50'sinin devri için karar aldı.

Konu ile ilgili Rekabet Kurumu'nda yapılan açıklamada şöyle denildi: "Oba Makarnacılık San. Tic. A.Ş. paylarının %50’sinin pay devri ve akabinde gerçekleştirilecek eşit oranda iştirakli sermaye artırımı suretiyle Pasta World Limited veya Pasta World Limited tarafından kurulacak şirket tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi. Oba Food Gıda San. ve Tic. A.Ş. işlemden dolaylı olarak etkilenecektir..."

Gaziantep merkezli OBA Makarnacılık'ın temeli 1966'da atıldı. Özgüçlü Ailesinin sahip olduğu şirket, onlarca ülkeye ihracat yapıyor. 

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