-OANA'NIN EN İYİ FOTOĞRAF ÖDÜLÜ AA'YA ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Anadolu Ajansı'nın İslamabad muhabiri Erkan Yiğitsözlü'ye, Moğolistan'da düzenlenen Asya Pasifik Ajanslar Birliği (OANA) 33. Yönetim Kurulu Toplantısında en iyi haber fotoğrafı dalında ödül verildi. Ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Yiğitsözlü, sel felaketinin ilk günlerinde, Pencap eyaleti Başbakanı Şehbaz Şerif'in davetlisi olarak sellerden en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Multan ili sınırları içindeki Muzaffergah bölgesine TRT Türk İslamabad muhabiri Levent Öztürk ile birlikte gittiklerini hatırlattı. Yiğitsözlü, sellerin, ülkenin orta kesimdeki Pencap eyaletine ulaştığı ve yüz binlerce insanı yerinden etmeye başladığı ilk günlerde felaket bölgesine ulaşan ilk yabancı gazeteci olduklarını bölgeye ulaşınca öğrendiklerini anlattı. O sırada havanın çok sıcak ve havadaki nem oranının çok yüksek olduğunu, yağmurun devam ettiğini ve su seviyesinin her geçen saat biraz daha yükseldiğini, imkanı olanların motorlu araçlar veya hayvan arabalarıyla, olmayanların ise taşıyabildikleri eşyalarla sular altında kalan evlerinden kaçmaya çalıştığını ifade eden Yiğitsözlü, o sırada sellerin kapladığı alan bilinemediği ve felaketin boyutları tespit edilemediği için, yaşanan trajediden dünyanın haberi olmadığını, uluslararası yardım kuruluşlarının da ülkeye bir süre ulaşamadığını belirtti. İçme suyuna ve temel gıda maddelerine acil ihtiyaç duyulduğu günlerde barınacak kuru bir yer bulmak çok zor olduğu gibi, havanın kararmasıyla sivrisinekler ve zehirli hayvanlar yüzünden uyumanın veya dinlenmenin neredeyse imkansız olduğunu kaydeden Yiğitsözlü, "O gün, Pakistan askerlerinin Muzaffergah bölgesinde derme çatma imkanlarla oluşturmaya çalıştığı onlarca kamp bölgesinden biri olan Sultan Yardım Kampında evi sular altında kalmış, ailesinden birkaç kişiyi kaybetmiş ve dünyaya yeni getirdiği ikizleriyle çaresizlik içinde yardım bekleyen kadın ile kucağındaki bebekleri fotoğrafladım" diyerek ödül kazandığı fotoğrafın hikayesini anlattı. Erkan Yiğitsözlü, "Her taraf bu ve benzeri manzaralarla doluydu, elinden geldiğince hızlı olmalıydım, çok fotoğraf çekmeliydim ve Türk kamuoyunun haberdar olması için ajansa ulaştırmalıydım. Aynı günün akşamı Multan kentinden uçakla Lahor'a oradan karayoluyla başkent İslamabad'a döndüm. 48 saatten fazla süre uykusuz olmama rağmen, o gün çektiğim fotoğrafları ajansa ulaştırabildim" ifadesini kullandı.