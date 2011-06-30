-OANA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI ULANBATUR (A.A) - 30.06.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi başkanlığında, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da toplanan Asya Pasifik Ajanslar Birliği (OANA) Yönetim Kurulu çalışmalarını tamamladı. Kapanış oturumunda konuşan Bengi, bir araya gelen haber ajanslarının gündemindeki bütün konuları ele aldığını belirtirken, mesleki sorunları konuşmaya zaman kalmadığını, bundan sonraki toplantılarda bu konulara da eğilinmesine çalışılacağını bildirdi. Haber ajanslarının en önemli konularından birisinin, haberde telif haklarının gözetilmemesi olduğunu kaydeden Bengi, şöyle devam etti: ''Bu mesele, özellikle ticari amaçla üretim yapan haber ajanslarının gelirlerini de olumsuz şekilde etkileyen çok önemli bir konu. İnternette haber siteleri veya arama motorları, üretilen haberleri telif haklarını gözetmeden, yayına konulduğu anda açık hale getiriyorlar. Hukuki yollar da ne yazık ki yetersiz kalıyor. Uluslararası ajansların da en önemli sorunu bu. Bir çoğu bu konuda davalık.'' Her ajansın, kendine göre bazı önlemler aldığını belirten Bengi, bu konularda ortak nasıl bir yol izlenebileceğinin tartışılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. OANA toplantıları sırasında çok önemli tartışmalarda bulunulduğunu, görüş alışverişi yapıldığını belirten Bengi, ülke raporları sayesinde haber ajanslarının açılımlarını, icraatlarını ve projelerini öğrendiklerini söyledi. Bengi, deneyimlerin paylaşılmasının önemine işaret etti. -FOTOĞRAF YARIŞMASI- OANA Yönetim Kurulu toplantıları sırasında, üye haber ajansları arasında yapılan fotoğraf yarışmasında, Japon Kyodo haber ajansının, tsunami felaketinin ardından annesinin cesedini bulan bir kadının fotoğrafı ile tsunaminin yol açtığı yıkıma ilişkin bir başka fotoğraf birinciliğe layık görüldü. Yönetim Kurulu toplantısının tamamlanmasından sonra OANA heyeti, Cengiz Han'ın heykelinin bulunduğu meydanda, geleneksel Moğol kıyafetleri içindeki gençlerin sergilediği dans ve müzik gösterisini izledi. Heyet, bunun arkasından Moğolistan Meclis Başkanı Damdiny Demberel tarafından kabul edildi. Öte yandan Montsame haber ajansı, Hilmi Bengi için, ajansın şeref defterinde bir sayfa ayırdı ve bu sayfaya Bengi'nin resmi konuldu.