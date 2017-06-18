O yemek şirketinden açıklama

Manisa'da akşam yemeğinin ardından 731 askerin zehirlenmesi sonrasında, Rota Yemekçilik A.Ş. adına yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yemek yemediği halde zehirlendiğini söyleyen askerlerin olduğunu ifade etmesi işaret edilerek “Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır” denildi. Şirket ayrıca başka bir kışlada ve öğrenci yurdunda yaşanan zehirlenme vakasını örnek göstererek “Bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor” sözleriyle kendini savundu.

Yapılan açıklamada, şirketin günde yaklaşık 130 bin kişiye yemek verdiğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Öncelikle bu durumu yaşayan tüm askerlere ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Babalar Günü'nde böyle hadisenin yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun, büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici. Sayın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamasını önemli görüyoruz. Sayın Bakan Işık, yemediği halde etkilenenlerin olduğunu açıkladı. Yine Sayın Bakan açıklamasında 'Sadece yemekten zehirlenenler vakası olarak değerlendirmiyoruz, tüm ihtimalleri hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz' diyor. Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır. Ayrıca, geçen mayıs ayında Kredi Yurtlar Kurumu ve Kırkağaç Kışlası'nda da zehirlenme vakaları yaşanmıştır. Ki bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor."

Bakan Işık ne dedi?

TBMM'de konuya ilişkin konuşan Işık, zehirlenmelerin nedenine ilişkin, "Son günlerde bölgede depremler var, acaba yeraltı sularından buraya karışma mı var buna bakacağız, altyapımızda sorun var mı hemen değerlendireceğiz" dedi.

"Hayati tehlikesi olan yok"

Şikayeti olan askerlerin hastaneler sevk edildiğini aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk muayeneleri ve müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı. Hastenelere sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlada da 40 askerimiz tedbir amaçlı müşahade altında."

Fikri Işık, bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanlarının olduğunu belirterek, "Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece 'çorba içtim ve cacık yedim' şikayetiyle gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının 'hepsini yedim' diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla tüm bu ifadelere dikkatlice bakıyoruz ve bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa, almanın gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.