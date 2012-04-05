'O yargıçların hepsini kovun'

ABD Başkanı Barack Obama’nın başkanlık dönemindeki en önemli icraatı olan sağlık reformu yasasının Yüksek Mahkeme’ye taşınmasıyla ilgili tartışma büyüyor. Obama’nın “Atanmışlar seçilmişlerin hazırladığı yasaları iptal edemez” sözlerine Cumhuriyetçi Parti’nin en kuvvetli başkan adayı Mitt Romney’den yanıt geldi.

Vatan'ın haberine göre, Romney, “Yüksek Mahkeme anayasada kendilerine verilen görevi yerine getiriyor. Onların böyle bir yasayı onaylamayacağından eminim” diye konuştu. Newsweek dergisinde yayımlanan David Dow imzalı makalede ise, yasayı reddetmeleri durumunda Yüksek Mahkeme yargıçlarının görevinden alınması gerektiği çağrısında bulunuldu.

Batılı ülkelerle yapacağı nükleer müzakerelere İstanbul’un ev sahipliği yapmasını aylardan beri dile getiren İran hükümeti’nin, zirveye bir hafta kala Türkiye yerine Irak’ta yapılmasını istediği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Salihi, “İstanbul görüşmeler için ilk tercihimiz. Ama aklımızda başka ülkeler de var. Görüşmelerin Bağdat’ta ya da Çin’de yapılması da seçeneklerimiz arasında” açıklamasında bulundu. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari de, İran’dan gelen bir heyetin nükleer görüşmelerin Irak’ta yapılmasını önerdiğini açıkladı. Reuters haber ajansı, öneriyi memnuniyetle karşılayan Zebari’nin ilgili uluslararası taraflarla “gerekli teması” sağlama sözü verdiğini aktardı.