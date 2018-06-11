"O yargıç 'Türkiye'de tarafsız yargı yoktur' demek istedi"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2014’te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından Danıştay üyesi olan Aysel Demirel'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren tweet'i ile ilgili olarak, "Siyaset yapan yüksek bir yargıç 'bu ülkede tarafsız yargı yoktur' demek istemektedir" ifadesini kullandı.

Demirel, sosyal medya hesabından, İnce için, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan bugünkü (11 Haziran 2018) yazısında Demirel ile ilgili olarak şunları yazdı:

Bir yargıç, hem de yüksek yargı organlarında görev yapan bir yargıç, sosyal medyadan...

İktidara destek atıp muhalefete yükleniyorsa...

O yargıç, aslında amaçladığının tam tersi bir sonuca hizmet etmektedir.

*

Siyaset yapan bir yüksek yargıç...

Aslında...

“Türkiye’de tarafsız yargı yoktur” demek istemektedir.

*

Bu tür yüksek yargıçlara karşı...

İktidarın...

- Türkiye’de yargı tarafsızdır, tarafsız olmak zorundadır.

- Sen, benim tarafımı bile tutamazsın.

- Siyaset yapacaksan çıkar cübbeni...

Demesi şarttır.