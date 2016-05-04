"O yapmasa ben yapardım" diyen Trabzonsporlu holiganın dayısı hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon’da olaylı Fenerbahçe maçında sahaya atlayıp hakeme saldıran yeğeni için "O yapmasa ben yapardım" diyen Yılmaz Taşkın hakkında, ’şiddeti teşvik edecek şekilde basın yoluyla açıklama yaptığı’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89’uncu dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan’a yumruk ve tekme atan, ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan O.M.’nin dayısı Yılmaz Taşkın hakkında, olaylara ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu açıklamaların yer aldığı görüntüler incelenecek, ardından da Yılmaz Taşkın’ın iddialara ilişkin ifadesi alınacak.

Kimseyi şiddete teşvik etmedim

Hakkında, ’Şiddeti teşvik edecek şekilde basın yoluyla açıklama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan Yılmaz Taşkın, kesinlikle şiddeti teşvik etmediğini savunarak şöyle dedi:



"Soruşturmadan henüz bir bilgim yok. Ama, suçlama neyse gider ifademizi veririz. Suç işlemedik. Kişisel görüşümü beyan ettim. ’Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar’ bir atasözü, bir deyim oldu. Açıklamalarımla kimseyi asla ve asla şiddet yapmaya, sahaya atlamaya, olumsuz bir şey yapmaya teşvik etmedim. Kendimden örnek verdim. Kendimi bu tür haksızlıklar karşısında frenleyemediğim için maçlara gitmediğim söyledim."



Müfettişler Avni Aker'de inceleme yaptı

Bu arada, çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 müfettiş geçtiğimiz gün Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Müfettişler, hakeme saldıran O.M.’nin sahaya atladığı deniz tarafındaki tribüne çıkarak burada incelemeler yaptı. Müfettişlerin, stada başkalarına ait Passolig kartları ile girilmesi konusunu da soruşturduğu, özel güvenlik çalışanlarının da ifadelerini aldığı belirtildi.