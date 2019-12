'O yakmazsa biz yakarız'

T24

Meclis önünde yakacaklar

10.000

11 Eylül’ün yıldönümü

Tartışmayı bitirmek için cüzdanı açıyor

24 saat saldırı bekliyor

New York’un silüeti değişiyor

ABD’nin Florida eyaletinde Rahip Terry Jones’un Kuran-ı Kerim’i yakıp yakmayacağı bugün içinde belli olacak. Rahip Terry Jones dünyayı ayağa kaldıran ve ABD Başkanı Barack Obama’dan Almanya Başbakanı Angela Merkel’e kadar birçok liderden tepki çeken eylemini önceki gün yaptığı bir açıklamayla iptal etti. İmam Müsri adında bir din adamının girişimiyle eylemi iptal eden Rahip Jones, “New York’ta 11 Eylül saldırılarının olduğu alana inşa edilmesi beklenen camiinin yerinin değiştirildiğini öğrendik. Karşılıklı anlaştık” dedi.Ancak Jones’un Kuran yakma eylemini iptal ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra New York’taki İslami kültür merkezi projesini yöneten imam Abdul Rauf, “Rahip Jones’un eylemden vazgeçmesine çok sevindik. Ancak aramızda herhangi bir anlaşma yapılmadı, buluşma da planlanmadı” dedi.Rahip Jones bu kez tekrar mikrofonlara çıkarak, “hayal kırıklığına uğradıklarını ve şoke olduklarını” ifade etti. “İmam Rauf’un bu açıklaması doğruysa, Müsri bize açıkça yalan söyledi” diyerek yakma planından vazgeçme kararlarını yeniden gözden geçireceklerini sözlerine ekledi. Jones, “Eylemi iptal etmedik, yalnızca askıya aldık” dedi. Rahip konuyla ilgili son açıklamasını NBC kanalına yaptı ve “Eğer cumartesi günü (bugün) New York’ta İmam Rauf ile görüşebilirsem Kuran’ı yakmayacağım” dedi. Ancak rahibin ardı ardına yaptığı açıklamaların hiçbiri eylemin cumartesi yapılmasının mı iptal edildiği yoksa tamamen mi gündemden kalktığı konusunda kesin bir fikir vermeye yetmedi. Jones, dün gece de Rauf’a TSİ 22.20’ye kadar görüşmek için ultimatom verdi. Yanıt gelmeyince gözler bugüne çevrilmiş oldu. Jones’un bir müttefiki ise bugünkü yakma planının yüzde 100 iptal edildiğini duyurdu. Asıl endişe verici gelişme ise üç kilisenin daha aynı tehditleri savurması oldu. Kansas’taki Westboro Kilisesi, “Biz Kuran’ı daha önce de yaktık. Onlar korkarsa yine yakarız” dedi. Tennesseee eyaletinde Bob Old isminde bir rahip de, “Ben cumartesi günü Kuran’ı yakacağım. Ama gerekçelerim farklı. Onlar yanlış bir Tanrı’ya inanıyor ve yanlış bir kitapları var” dedi. Wyoming’deki aşırı sağcı bir grup da eyaletin meclis binası önünde bugün Kuran yakacaklarını söyledi.Afganistan’da 10 bin kişi Kuran yakma eylemini protesto etmek için sokaklara döküldü.Gösterilerde bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Saldırıların yok ettiği Dünya Ticaret Merkezi’nin yeri hâlâ boş duruyor.ABD’de El Kaide teröristlerinin kaçırdığı uçakların Dünya Ticaret Merkezi’ne (WTC) çarparak 3 bin kişinin ölümüne neden olduğu günün üzerinden tam dokuz yıl geçti. Amerikalıların travmasını hâlâ yaşadığı olaylar kentte İslam’la ilgili tüm projelerin tepkiyle karşılanmasına neden oluyor. Bunların başında da WTC’ye 200 metre mesafede inşa edilmesi planlanan “cami projesi” geliyor. Kültür merkezinin inşa edileceği binanın önünde bugün yapılacak protesto gösterilerine Hollanda’nın ırkçı lideri Geert Wilders de katılacak.ABD’nin en ünlü emlak kralı Donald Trump, New York’u bölen cami projesinin yarattığı sorunları kökten bitirmek için kültür merkezinin yapılacağı binayı satın almaya çalıştı. Donald Trump’ın binayı Müslüman derneklere 5 milyon dolar satan emlakçıya yüzde 25 daha fazla para verdiği teklif şimdilik geri çevrildi. Donald Trump, “Bu binayı harika bir yer olduğu için değil bu tartışma bitsin diye istiyorum” dedi.Avrupa’da canlı video yayınlarıyla tanınan TV1.EU sitesinin New York’taki Rockefeller Center’ın çatısına kurduğu kamera sistemi empire State binasını 24 saat izliyor. New York’ta bir uçaklı terör saldırısı daha olursa bu kamera yaşananları an be an görüntüleyebilecek.Dünya Ticaret Merkezi’nin enkazının bulunduğu alan yeniden tasarlanıyor