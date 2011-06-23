T24 LogoT24 Logo
Gündem

'O vekili Meclis'e sokma'

YSK'nın Dicle kararını boykot için Meclis'e girmeme kararı alan bağımsız milletvekilleri adına konuşan Elçi, Başbakan Erdoğan'a 'Eronat'ı Meclis'e sokma'

23 Haziran 2011 03:00

T24 - YSK'nın Dicle kararını boykot için Meclis'e girmeme kararı alan bağımsız milletvekilleri adına konuşan Elçi, Başbakan Erdoğan'a 'Eronat'ı Meclis'e sokma' çağrısında bulundu.

Diyarbakır bağımsız milletvekilli Şerafettin Elçi, YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesi kararına tepki olarak Meclis'i boykot kararı almalarını NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Elçi, AK Parti'ye seslenerek Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin geri verilmesini istedi. 

Ortada çalınmış bir milletvekilliği olduğunu öne süren Elçi, Başbakan Tayyip Erdoğan'a Dicle'nin yerine mazbata alan milletvekilini (Oya Eronat) Meclis'e sokmaması çağrısında bulundu.

Başbakan Erdoğan'ın 2002 yılında Meclis'e girmesini sağlayan yasa değişikliğinin kendileri için yapılmasını isteyen Elçi, "Aynı emsal bizim için de geçerli diye konuştu.

Elçi, anayasa ve seçim kanunu tartışmalarına girmekistemediğini belirterek, "Hukuki mantık oyunlarına sapılmadan, Hatip Dicle'nin çalınmış milletvekilliği geri verilsin" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24