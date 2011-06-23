'O vekili Meclis'e sokma'

T24 - YSK'nın Dicle kararını boykot için Meclis'e girmeme kararı alan bağımsız milletvekilleri adına konuşan Elçi, Başbakan Erdoğan'a 'Eronat'ı Meclis'e sokma' çağrısında bulundu.



Diyarbakır bağımsız milletvekilli Şerafettin Elçi, YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesi kararına tepki olarak Meclis'i boykot kararı almalarını NTV canlı yayınında değerlendirdi.



Elçi, AK Parti'ye seslenerek Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin geri verilmesini istedi.



Ortada çalınmış bir milletvekilliği olduğunu öne süren Elçi, Başbakan Tayyip Erdoğan'a Dicle'nin yerine mazbata alan milletvekilini (Oya Eronat) Meclis'e sokmaması çağrısında bulundu.



Başbakan Erdoğan'ın 2002 yılında Meclis'e girmesini sağlayan yasa değişikliğinin kendileri için yapılmasını isteyen Elçi, "Aynı emsal bizim için de geçerli diye konuştu.



Elçi, anayasa ve seçim kanunu tartışmalarına girmekistemediğini belirterek, "Hukuki mantık oyunlarına sapılmadan, Hatip Dicle'nin çalınmış milletvekilliği geri verilsin" dedi.





