O ülkede kadınlara hamile kalmayın çağrısı yapılıyor!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, sivrisineklerin bulaştırdığı ve kusurlu doğumlara neden olan Zika virüsüyle mücadele için kadınlara doğum yapmamaları önerildi.

El Salvador Sağlık Politikası Bakan Yardımcısı Eduardo Espinoza, kadınlara bu yıl ve gelecek yıl çocuk yapmaktan kaçınmaları ve aile planlamasına yönelmeleri çağrısı yaptı. Espinoza, halka sivrisinek savar kullanmaları ve eteklerinin altına pantolon giymeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca, Honduras Otonom Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri de benzer uyarılarda bulunarak kadınlardan hamileliği şimdilik ertelemelerini istedi.

İlaçlama yapılıyor

Ülkede sivrisineklere karşı sürekli ilaçlama yapılıyor. Aedes türü sivrisineklerin sokması sonucu insana bulaşabilen virüsün önlenmesi kapsamında Kolombiya ve Jamaika'da temmuz ayında kadınlardan 6 aydan 1 yıla kadar hamile kalmamaları istenmişti.

Sağlık yetkilileri, bebeklerdeki mikrosefali (küçük kafa) vakalarıyla Zika virüsü arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, baş, kas ve eklem ağrıları gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Brezilya'da 3 bin 500 bebekte gelişim bozukluğu

Zika virüsünün yayıldığı Brezilya'da, ekim ayından bu yana 3 bin 500'den fazla bebeğe nöro-gelişimsel bozukluk olan mikrosefali teşhisi koyuldu. Son olarak ABD'ye bağlı Hawaii adalarında yeni doğan bir bebekte Zika virüsü kaynaklı doğum kusuru tespit edildiği açıklanmıştı. ABD virüse karşı vatandaşlarını uyararak, doktorların bölgeye seyahat eden hamile hastalarına, virüs belirtilerinin bulunup bulunmadığını sormalarını istemişti.

Dünya Sağlık Örgütü Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da Zika virüsünün görüldüğünü bildirmiş ve yayılmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunmuştu.