O ülkede başkenti terk edene 140 bin lira destek

Japonya hükümeti, nüfusu 38 milyon 140 bin olan başkent Tokya'dan taşınanlara 3 milyon Japon yeni (140 bin lira) destek paketi sunmayı planlıyor.

Doğum oranı her yıl giderek azalan ve yaşlı nüfusu artan Japonya, son 22 yıldır büyük göç alan kenti Tokyo'da nüfus planlaması için ilginç bir yönteme başvurmayı düşünüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hükümet, Tokyo'yu terk edenlere 140 bin lira (3 milyon Japon yeni) ödemeyi planladığını duyurdu.

Taşınma desteği kentin 23 merkezi noktasında yaşayan ve başka bir bölgede işe girecek ya da iş kuracak kişileri kapsayacak.

Açıklamada, bahsedilen 23 merkezden ne kadar uzağa taşınılması gerektiğine değinilmediği, yapılacak ödemenin, taşınma, yerleşme ve barınma gibi masrafları karşılayacağı belirtildi.

Taşınmaya destek planının önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.

Eylül 2018'deki rakamlara göre başkent Tokyo'nun nüfusu 38 milyon 140 bin. Nüfusun 13 milyon 839 bini ise Tokyo'nun merkez olarak tabir edilen bölgesinde yaşıyor.