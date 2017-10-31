O tweet hakkında yasal işlem başlatıldı

AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Twitter hesabından kendi kendini övdüğü iddia edildi. Belediyeden yapılan açıklamada işlem 'Tweet Data - Console' kodlama sistemi kullanılarak hazırlanmış, ekran fotoğrafı çekilerek, gerçekmiş gibi paylaşılmıştır. İlgililer hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

İddiaya göre başka bir hesaptan kendi Twitter hesabından attığı bir tweetin altına yorum yazdığını düşünen Kadıoğlu, hesabını değiştirmeyince kendini kendi hesabından öven bir yorum yazdı. “Esenyurtumuzun mimarı seninle gurur duyuyoruz” yazdığı AKP'li Kadıoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım birçok kişi tarafından paylaşıldı.

"İlgilier hakında yasal işlem başlatıldı"

Esenyurt Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü'nden söz konusu tweet ile ilgili şu açıklama yapıldı: "30 Ekim tarihinde Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu twitter hesabından “Esenyurtumuzun mimarı seninle gurur duyuyoruz” Şeklinde tweet attığı iddia edilmektedir. Bu işlem “Data - Console“ Kodlama sistemi kullanılarak hazırlanmış, ekran fotoğrafı çekilerek, gerçekmiş gibi @mustafaselanik3 (TÜRKİYE GERÇEKLER) hesabından paylaşılmıştır. Daha sonra diğer hesaplardan yayılarak ulusal medyada yer almıştır. Başkanımız tarafından atıldığı iddia edilen paylaşımlar, gerçeği yansıtmamaktadır. ilgililer hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."