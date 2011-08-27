O teröristler yakalandı mı?

T24 - Vali Muammer Türker, düzenlenen operasyonlarda 22 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden bazılarının Çukurca'daki saldırıda teröristlere yardım ettiğinin belirlendiğini kaydetti.



Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin, terör örgütü PKK'nın bölgede gerçekleştirdiği eylemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde, Hakkari kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonda, 17 Ağustos'ta 8 asker ile 1 korucunun şehit olduğu, Hakkari-Çukurca karayolundaki patlama ile ilgili PKK'lı teröristlere yardım ettikleri öne sürülen şüphelilerin de aralarında yer aldığı 22 kişi gözaltına alındı. Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Vali türker: Teröristlerin yakalandığı iddiaları doğru değil



Hakkari Valisi Muammer Türker, 8 asker ile 1 korucunun şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren 22 teröristin silahlarıyla birlikte yakalandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Vali Türker, "Bu şüpheliler, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği eylemlere yönelik yaptığı soruşturma kapsamında, il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki adreslerinde gözaltına alınan kişiler. Gözaltına alınanlar arasında, 8 asker ile 1 korucunun şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettikleri iddia edilen kişilerin de bulunduğu ifade ediliyor. Ancak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin silahlarıyla birlikte ele geçirildiği iddiaları doğru değil" dedi.



