O sütlere 'bozuk' raporu veren laboratuarın müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Denizli'de üretim yapan ve Okul Sütü Projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerinde süt dağıtan Aynes firmasının sütlerine bozuk raporu veren Laboratuarın müdürü ve müdür yardımcısı başka illere tayin edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Denizli İl Gıda Kontrol Labaratuvarı, Aynes Süt firmasının Okul Sütü Projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerine okullarda dağıtılmak üzere gönderdiği 20 milyon 241 bin 64 kutu sütten 63 numune alıp inceledi.

Sütlerden 9’unun steril yönden uygun olmadığını belirten rapor hazırlayıp Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderdi. Firmanın itirazı üzerine numuneler İzmir’e gönderilip başka laboratuvarlarda analizi yapıldı. Bu analizlerde ise 8 süt numunesinin uygun olduğu, bir tanesinin ise steril yönden uygun olmadığı yolunda rapor verildi.

Firmaya ceza, müdür yardımcısına tayin

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de Aynes’e 11 bin 875 lira para cezası kesti. Gelişmeler üzerine bakanlıktan gelen yetkililer, laboratuvarı inceledi ve mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı bölümün steril ve fiziki koşullarının uygun olmaması nedeniyle kapatılmasını kararlaştırıldı. Son olarak Denizli İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın 11 yıllık müdürü Mustafa Yurttürk Afyonkarahisar ’a, Müdür Yardımcısı Mustafa Karadeniz Kastamonu’ya tayin edildi.

CHP’li Keskin TBMM'ye taşıdı

Tayinler şok etkisi yaratırken CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin konuyu TBMM gündemine taşıdı. Süreçle ilgili TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Keskin, tayinleri de sürgün olarak nitelendirdi. İktidarın kendi yandaşı olan firmayı korumak ve sütteki kirliği örtmek için kirli yöntemler kullandığını ileri süren Keskin şöyle dedi:

"Siyasal iktidar yandaşı olan firmayı korumak için utanç verici tasarrufları devreye sokmaktadır. Laboratuvar oyunlarından sonra yöneticilerini de hedefine almış, Müdür ve Müdür Yardımcısını başka yerlere sürgün etmiştir. Müdür Mustafa Yurttürk Afyonkarahisar ’a, Müdür Yardımcısı Adnan Karadeniz Kastamonu’ya atanmıştır. Bu uygulama iktidarın gerçekleri örtme çabalarının kanıtını oluşturmaktadır. Firmaya 11 bin 875 lira para cezası kesildiğini açıklamıştır. Tarım İl Müdürlüğü’nün dün geç saatlerde basına yaptığı açıklamanın dokusu, kaleme alınışının olayı kapatmaya, gizlemeye yönelik olduğu görülmektedir."

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in yanıtlaması istemiyle Adnan Keskin’in verdiği önergede, süreçle ilgili bazı sorular yöneltti.

Bu arada tayin edilen Müdür Mustafa Yurtürk’ün birkaç gün önce rapor aldığı belirtildi.