'O subayları tanımıyorum'

"Karargahevleri"ne ilişkin Askeri Savcılık'ta ifade veren Perinçek, "Soruşturmada adı geçen subaylar ile tanışmadığını" söyledi.



"Karargahevleri"ne ilişkin Askeri Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, "Bir Türk subayıyla tanışmaktan ve konuşmaktan mutluluk duyacağını ancak soruşturmada adı geçen subaylar ile tanışmadığını" söylediği bildirildi.



İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey, "Ergenekon" davasından tutuklu Doğu Perinçek ile partinin Basın Bürosu Başkanı Hikmet Çiçek'in dün askeri savcılık yetkilileri tarafından ifadesinin alınmasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.



MİT'in 28 Mart 2007 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına 4 sayfalık bir yazı ile bir şema gönderdiğini dile getiren Özbey, bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından idari bir soruşturma başlatıldığını anlattı. Özbey, "Ergenekon" soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün aynı konuda Genelkurmay Başkanlığına 8 Mayıs 2008 tarihinde bir yazı gönderdiğini vurguladı.



MİT'in, Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "İşçi Partisinin, Alevi kesimden kişilerle birlikte, Türkiye'nin bölünmesi parçalanması tehlikesi doğduğunda, gerekirse TSK'nın yanında silahlı mücadele vermek amacıyla bir yapılanmaya giriştikleri, bu yapılanma içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir kısım muvazzaf subay ve Harp Okulu öğrencisinin de yer aldığı, bunun bir düşünce hareketi olarak değerlendirildiğinin" bildirildiğini anlattı.



TSK bünyesinde idari soruşturma sürdüğü sırada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Askeri Savcılığa adli soruşturma talimatı verildiğini belirten Özbey, soruşturma kapsamında şemada yer alan kişilerden öncelikle muvazzaf subaylar ile askeri öğrencilerin ifadelerine başvurulduğunu, ardından İP üyelerinin ifadesinin alındığını kaydetti.



Özbey, soruşturmanın, biri Albay diğeri yüzbaşı 2 askeri savcı tarafından yürütüldüğünü, temel olarak "'Kararahevleri diye bir örgütlenme var mı?" ve "Bu konudaki MİT belgesinin nasıl dışarıya sızdığını"nın araştırıldığını ifade etti.



Perinçek'in Askeri Savcılıktaki ifadesinde "Bir Türk subayıyla tanışmaktan ve konuşmaktan mutluluk duyacağını ancak soruşturmada adı geçen subaylar ile tanışmadığını" söylediğini aktaran Özbey, Perinçek'in "Şemanın tıpkı diğer Ergenekon şemaları gibi MİT içinde çöreklenmiş CIA-MOSSAD ekibi tarafından tertip amacıyla imal edildiğini" dile getirdiğini belirtti.



Özbey, Perinçek'in ifadesinde "TSK komuta kademesinin, Türk Ordusu'na yönelik iftira ve yıpratma kampanyasına, psikolojik savaşa sessiz kalmayarak, tertipçiler hakkında yasal yollara başvurarak şikayetçi olması gerektiğini düşündüğünü" sözlerine eklediğini anlattı.

