‘O subayları bana getirin’

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, operasyonun 10. dalgasında gözaltına alınan ve İstanbul Beşiktaş’taki Merkez Komutanlığı’nda tutulan 3’ü albay 6 subayı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na istedi.



Ergenekon operasyonunun 10, dalgasında gözaltına alınanların arasında 6 muvazzaf subay bulunuyor. Bu kişilerin, örgütün ‘Karargah Evleri’ yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ileri sürülüyor. Halen İstanbul Merkez Komutanlığı’nda tutulan subayların Karargah Evleri’nde Harbiyeli öğrenciler ile genç subayları ideolojileri doğrultusunda eğittikleri ileri sürülüyor.



İddiaya göre askeri savcılar Öz’ü arayıp, “Sorularınızı bize gönderin, ifadelerini biz alalım. Ya da buraya gelin” dedi. Ancak Öz, bunu kabul etmeyip subayların İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na getirilmesini istedi.