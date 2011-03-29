O sözlerin sahibi soruşturulmayacak!

T24 - Tacizle ilgili söyledikleriyle Türkiye'nin günlerce konuştuğu Prof. Dr. Orhan Çeker'le ilgili inceleme sonuçlandı. Selçuk Üniversitesi Prof. Çeker'i soruşturmayacak.



Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in geçtiğimiz şubat ayında gazetelere yaptığı açıklama gündemi değiştirmişti.



Prof. Çeker'in günlerce tartışılan sözleri şöyleydi: "Sorunun odağında kim var? Kadın var. Kardeşim sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikayet etmen makul değildir.



Bu konuda suçu işleyenleri savunduğum anlaşılmasın. Elbette işlenen suç son derece iğrençtir. Lakin bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyinen kadının da etkisi küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Bu konuda tabii ki erkek suçludur ama kadının da suçu gözardı edilirse meseleyi çözümde yanlış adım atmış oluruz. Bu olayda her iki taraf da suçludur."



Büyük yankı bulan açıklamanın hemen ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Ziya Özcan'ın talimatıyla Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan inceleme başlatmıştı.



İnceleme bugün sonuçlandı ve Prof. Çeker'le ilgili soruşturma açılmamasına karar verildi.



Soruşturma Kurulu, öğretim üyelerinin akademik ifade özgürlüğünün bulunduğu ve basında yer alan açıklamalarında herhangi bir suç unsuruna da rastlanmadığı gerekçesiyle bu kararı aldı.



Prof. Dr. Çeker, inceleme sırasındaki ifadesinde açıklamalarının sadece kendisini bağlayacağını söyledi.







